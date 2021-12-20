Югорское отделение Сбербанка заключило договор о финансировании строительства жилого комплекса «Набережный» в Ханты-Мансийске

Югорское отделение Сбербанка заключило договор о финансировании строительства жилого комплекса «Набережный» с ООО «Специализированный застройщик «Лидер» (Группа компаний «Базис»). Сумма кредитной линии, открытой банком, составляет 702 млн руб.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «В Югре сохраняется спрос на жилье на первичном рынке недвижимости. Большинство новоселов выбирают покупку квартиры на стадии строительства дома. Наш партнер – застройщик «Лидер» - проверенный временем и качеством работ на рынке недвижимости в Ханты-Мансийске. Мы рады, что компания продолжает развивать и обустраивать город в тандеме со Сбербанком».

Михаил Зискин, директор ООО «Специализированный застройщик «Лидер»: «На сегодняшний день мы ведем строительство жилых домов в микрорайоне «Иртыш» по утвержденному графику. Жилой комплекс уже пользуется большой популярностью среди горожан и гостей Ханты-Мансийска. Мы благодарны Сбербанку за многолетнее сотрудничество».

ЖК «Набережный» - это комплекс комфортабельных жилых домов с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности дошкольные, общеобразовательные, спортивные учреждения, торговые центры и сетевые магазины. На территории нового дома проектом предусмотрены безопасные детские и спортивные площадки по возрастам, закрытая от автотранспорта территория двора, безбарьерный вход в подъезды, система видеонаблюдения, ландшафтное озеленение. Ключи от новых квартир собственники получат уже в 2022 году.