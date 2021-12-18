Югорское отделение Сбербанка открыло кредитную линию ООО СЗ «Долина Ручьев» на строительство в Ханты-Мансийске первого экологичного дома в ЖК «Долина ручьев». Объем финансирования составит 633 млн рублей. Средства покупателей квартир в этом жилом доме будут размещаться на специальных счетах эскроу.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «Экологическая повестка и забота об окружающей среде – важные аспекты в работе Сбербанка. Поэтому мы заинтересованы в поддержке проектов с экологической тематикой, тем более, что это первый в Ханты-Мансийском автономном округе дом, который строится в концепции eco-friendly, то есть заботливого отношения к природе и окружающей среде».

Павел Чусовитин, генеральный директор ООО СЗ «Долина ручьев»: «В основу концепции экоквартала «Долина Ручьев» легли несколько экофакторов. В строительстве мы используем только экологически чистые материалы, во дворе сохранились многолетние кедры, а придомовая территория органично вписана в природный ландшафт. Для обеспечения тепла и горячего водоснабжения дом оборудован автономной крышной газовой котельной. Это значит, что жители не будут зависеть от городского графика подачи тепла и отключения воды, а также смогут снизить оплаты по коммунальным счетам. Кроме того, мы предусмотрели разделение и сортировку мусора, скворечники, кормушки и дог-пакеты».

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию жилого комплекса планируется в 2022 году.