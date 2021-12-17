Кредит «Потребительский» от СНГБ воплотит в жизнь любые ваши желания

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При подаче кредитной заявки в декабре с использованием сервиса «Кредитный потенциал» в СНГБ Онлайн или через «Цифровой профиль» на сайте банка специальная скидка к процентной ставке!

Успейте воспользоваться выгодным предложением:

Процентная ставка – от 4,65%* годовых;

Срок кредитования – до 10 лет (включительно).

Подайте заявку на кредит в приложении СНГБ Онлайн(вкладка «Продукты» - «Открыть кредит») или на сайте АО БАНК «СНГБ».

* Процентная ставка 4,65% годовых действует для зарплатных Клиентов при оформлении кредита на сумму свыше 300 000 руб. при сроке кредита 2 года и условии оформления страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» и «Потеря дохода (работы)» в АО БАНК «СНГБ» на весь срок пользования кредитом. Если Клиент не относится к категории зарплатный Клиент размер процентной ставки увеличивается на 2% годовых. При оформлении страхового полиса по единственному риску «Несчастный случай, болезнь» в АО БАНК «СНГБ» на весь срок пользования кредитом процентная ставка от 7,65% годовых. При оформлении страхования не в АО БАНК «СНГБ» процентная ставка от 10,75% годовых. При отсутствии страхования процентная ставка от 12,85% годовых. Ставки учитывают дополнительную скидку 0,25% при наличии у Клиента купона «Продукт дня», оформленного в АО БАНК «СНГБ», или при условии подачи заявки на кредит с использованием сервиса «Кредитный потенциал» в СНГБ Онлайн или через «Цифровой профиль» на сайте банка. Информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Подробные условия на сайте Банка.