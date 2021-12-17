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​ВТБ на треть увеличил кредитный портфель в Югре

За три квартала года портфель кредитов, предоставленных ВТБ жителям и предприятиям Югры, составил 92,5 млрд рублей

​ВТБ на треть увеличил кредитный портфель в Югре
Фото: ВТБ

За три квартала 2021 года портфель кредитов, предоставленных ВТБ жителям и предприятиям Ханты-Мансийского автономного округа, вырос на 30% и составил 92,5 млрд рублей.

Положительную динамику портфеля стимулировал интерес клиентов к розничным займам. С января по ноябрь ВТБ выдал их в Югре в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года – на сумму 38,1 млрд рублей. Наибольшим спросом пользовались потребительские кредиты: жители округа оформили их в ВТБ на 21 млрд рублей, что более чем вдвое выше показателя за 11 месяцев 2020 года. Кроме того, порядка 5,5 тыс. югорчан улучшили жилищные условия вместе с ВТБ, оформив ипотечные займы на 16 млрд (+7% год к году). Также банк выдал автокредиты на 1,2 млрд.

В итоге с начала года розничный кредитный портфель ВТБ в регионе вырос на 35%, до 79,9 млрд рублей. Еще 12,6 млрд рублей приходится на кредиты югорских предприятий среднего и малого бизнеса, их объем увеличился на 4%. В ТОП-3 отраслей, компании которых чаще все привлекают банковское финансирование – нефтегазовый сектор, транспорт и инфраструктурного строительство, а также торговля.

Вырос и объем средств, размещенных жителями и компаниями Югры на счетах и депозитах в ВТБ. Портфель привлеченных средств банка в регионе увеличился на 15%, до 68,3 млрд рублей. В том числе 55,9 млрд рублей насчитывают средства частных клиентов (+16%), 12,4 млрд рублей — среднего и малого бизнеса (+13%).

Две трети вложений жителей ХМАО приходится на сберегательные продукты и остатки на счетах — 35,4 млрд рублей (+7%). Еще треть составляют инвестиционные инструменты, интерес к которым в регионе продолжает расти. С начала года объем средств, размещенных в инвестпродуктах, увеличился на 35%, до 20,4 млрд рублей.

Владимир Шевелёв, управляющий ВТБ в Ханты-Мансийском автономном округе, прокомментировал: «Спрос на кредитные инструменты в 2021 году достиг рекордного уровня во всех сегментах. Многие югорчане и предприятия округа решают свои финансовые задачи вместе с ВТБ, что обеспечило рост как розничного, так и корпоративного кредитных портфелей. В частности, ипотечный портфель банка в Югре с начала года увеличился почти на треть – до 48 млрд рублей».

Топ-менеджер отметил, что одним из драйверов стала планомерная работа банка по цифровизации сервисов и упрощению процедур: «Например, для оформления ипотеки сейчас достаточно всего одного визита в офис, и, более того, дистанционно можно и подать заявление об использовании материнского капитала, и передать данные в Росреестр. А предпринимателям Югры в новом интернет-банке ВТБ Бизнес доступны более 50 банковских и небанковских продуктов для старта, развития и оптимизации бизнес-процессов».


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Сегодня в 15:01, просмотров: 104, комментариев: 0
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