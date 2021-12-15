15.12.2021 старт продаж нового дома в жилом комплексе в Сургуте. Воспользуйтесь уникальным предложением от ЖК «Кедровый» и Сургутнефтегазбанка – успейте подать заявку по сниженной ставке!

Малоэтажный комплекс «Кедровый» – высококачественное жилье с комфортом наравне с загородными домами: свежий воздух, зеленые насаждения, места для увлекательных прогулок, а также ни с чем несравнимая атмосфера уюта и спокойствия.

Жилой комплекс расположен на пересечении улиц И. Киртбая и Югорский тракт:

в окружении леса и рядом с центром;

минимальная плотность застройки;

малоэтажное строительство (6-8 этажей, 120 квартир в доме);

индивидуальные гаражи на 1 этаже;

собственная газовая котельная и индивидуальные приборы учета потребления ресурсов;

высота потолков – 3 метра, окон – 2 метра.

Вы можете приобрести квартирув ипотеку от Сургутнефтегазбанка по ставке от 8,34% годовых, а также по действующей до 01 июля 2022 года государственной программе от 5,89% годовых или в ипотеку для семей с одним и более детьми от 4,7% годовых.

Для получения ипотеки на выгодных условиях позвоните по телефону в СНГБ +7 (922) 252-66-20, 8 (800) 200-88-04 или забронируйте квартиру от застройщика в отделе продаж по ул. Солнечная, д.4 (р-н Автовокзала) или по телефону 768-108.