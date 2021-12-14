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​Банк Уралсиб предлагает новый накопительный счет в рамках пакета «Premium Light»

Банк Уралсиб предлагает накопительный счет с ежемесячным начислением процентов

​Банк Уралсиб предлагает новый накопительный счет в рамках пакета «Premium Light»
Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб предлагает новый накопительный счет в рамках пакета «Premium Light» с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток денежных средств на счете.

Процентные ставки*:

при минимальном остатке до 10 тысяч рублей – 0%

от 10 тысяч рублей включительно – 4,5% годовых

от 1 млн рублей включительно – 5% годовых

Накопительный счет можно открыть в любом офисе банка, либо в онлайн-банке Уралсиб Онлайн.

Подробную информацию и полные условия по накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* Условия действительны на 13.12.2021 г. Валюта счета - рубли. Счет бессрочный. Проценты начисляются ежемесячно на минимальную сумму остатка средств, находящегося на счете в течение всего процентного периода с даты открытия Счета. Величина минимального остатка не ограничена. Процентные ставки (годовых): до 9 999,99 руб. включительно - 0%, от 10 000 руб. до 999 999,99 руб. включительно - 4,5%, от 1 000 000 руб. - 5,0%. Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно в дату открытия счета путем капитализации - причисления к остатку на счете. Счет доступен для открытия в офисах Банка и при наличии технической возможности в онлайн-банке Уралсиб Онлайн в рамках Пакета услуг «Premium Light». К действующему Счету не допускается выпуск дебетовой карты. Проведение наличных и безналичных операций по Счету производится в соответствии с тарифами ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для физических лиц «Открытие и ведение текущего банковского счета» и «Безналичные переводы денежных средств по банковским счетам» в соответствующей валюте в момент совершения операции, за исключением «Перечня операций физических лиц, не подлежащих отдельной тарификации». Для Клиентов Дополнительного офиса «Частный банк» применяются Тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц-клиентов Дополнительного офиса «Частный банк». Подробная информация по условиям Счета на сайте Банка www.uralsib.ru. Не является публичной офертой. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 30 от 10.09.2015.


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Сегодня в 17:48, просмотров: 73, комментариев: 0
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