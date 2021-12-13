«Россети Тюмень» продолжают развивать электроэнергетику в ХМАО

«Россети Тюмень» создали новый энергоузел для электроснабжения Кузоваткинского нефтяного месторождения в ХМАО – Югре. Специалисты компании ввели в работу новые электросетевые объекты – подстанцию 110 кВ «Кузоваткинская», линию электропередачи 110 кВ «Чупальская – Кузоваткинская» и секционирующий пункт 110 кВ «Чупальский». Объем инвестиций энергокомпании составил порядка 1,5 млрд рублей.

Менее двух лет понадобилось «Россети Тюмень» на ввод в эксплуатацию комплекса энергообъектов, которые обеспечивают питание инфраструктуры Кузоваткинского нефтяного месторождения. Центр добычи углеводородов введен в эксплуатацию в 2017 году и по величине запасов относится к средней категории. Суточная добыча составляет более тысячи тонн. Новые мощности позволят крупнейшей российской нефтедобывающей компании «Роснефть» продолжить активное освоение запасов углеводородов в Югре.

Новый центр питания мощностью 50 МВА и ЛЭП расположены в труднодоступной болотистой местности. Энергетики «Россети Тюмень» проводили основные работы по их возведению в зимний период. С учетом особенностей грунта в ходе строительства ВЛ 110 кВ «Чупальская – Кузоваткинская» специалисты установили усиленные металлические фундаменты опор с 18-метровыми сваями. Общая протяженность трассы новой линии электропередачи составила 25 км. Также создан секционирующий пункт, предназначенный для автоматического отключения участка воздушной линии при коротких замыканиях и для автоматического включения резервного питания сети.

Кроме того, в рамках инвестиционного проекта построено более 25 км волоконно-оптических линий связи с пропускной способностью до 10 Гбит/с. Это позволило организовать удаленный контроль энергообъекта и обеспечить высокоскоростную передачу технологической информации между подстанцией и Центром управления сетями «Россети Тюмень». Наблюдаемость подстанции составляет более 1100 сигналов телеметрии.

Деятельность «Россети Тюмень» идет совместно с планами правительства Югры и ведет к росту экономики региона. Строительство нового энергоузла делает вклад в развитие энергетики ХМАО.