Реконструкция подстанции началась на Самотлоре

Подстанцию 110 кВ «КНС-21» реконструирует компания «Россети Тюмень»: процесс уже начался, на его реализацию энергокомпания потратит порядка 58 миллионов рублей.

Реализация инвестиционного проекта позволит выдать новые мощности «Роснефти» для развития седьмого по размеру в мире месторождения нефти— Самотлорского.

Подстанция является ключевым центром питания месторождения, на котором за полвека эксплуатации было пробурено порядка 20 тысяч скважин и добыто более 2,8 млрд тонн нефти. Для развития производства дочернее предприятие «Роснефти» «Самотлорнефтегаз» планирует оборудовать порядка 120 новых скважин.

В ходе реконструкции на подстанции «КНС-21» установят два силовых трансформатора большей мощности — по 40 МВА каждый. Для этого компания «Россети Тюмень» проведет переустановку заземлителей, замену фундаментов, маслосборной системы и маслоприемных чаш. В результате мощность питающего центра увеличится на 60% и составит 80 МВА. Основные работы будут выполнены до конца 2021 года.

Проведение реконструкции подстанции 110 кВ «КНС-21» позволит компании «Роснефть» продолжить активное освоение Самотлорского нефтяного месторождения, а также даст импульс для индустриального развития ХМАО-Югры.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Филиал «Нижневартовские электрические сети» – крупнейшее сетевое предприятие в структуре АО «Россети Тюмень». Образовано в 1979 году. Нижневартовские электрические сети эксплуатируют 100 подстанций напряжением 35 - 220 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составляет более 3000 км по цепям и 1700 км по трассе, радиус обслуживания - до 300 км. В состав предприятия входят Мегионский, Самотлорский, Вахский и Варьёганский районы электрических сетей.

Нижневартовские электрические сети снабжают электроэнергией крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия, расположенные на территории Нижневартовского района, а также три газоперерабатывающих завода. В зоне ответственности филиала потребители городов Радужный, Мегион, Нижневартовск, поселка Излучинск и другие населенные пункты Нижневартовского района.