16+
Логотип Сиапресс
USD  73,6059   EUR  83,1158  

Новости

Больше новостей
Как вам новогоднее оформление Сургута?

Отлично 9.3%

Лучше, чем раньше, но есть к чему стремиться 16.7%

Удовлетворительно 26.4%

Плохо 31.9%

Не знаю 15.7%

Всего голосов: 216

Комментировать
0
Следует ли вообще отменять концерты какого бы то ни было исполнителя?

Да, если он нарушает морально-этические нормы 52.5%

Да, если он нарушает законодательство РФ 24.8%

Нет 20.8%

Не знаю 2%

Всего голосов: 202

Комментировать
1
Концерт Инстасамки: вы бы отменили?

Да 57.4%

Нет, я фанат(ка) 3.5%

Нет, но мне она не нравится 31.7%

Не знаю 7.4%

Всего голосов: 202

Комментировать
0
Больше опросов

​Треть россиян готовы потрать на новогодние подарки для детей до трёх тысяч рублей

Райффайзенбанк изучил, что дети хотят получить на Новый год

​Треть россиян готовы потрать на новогодние подарки для детей до трёх тысяч рублей
Фото: Райффайзенбанк

Райффайзенбанк изучил, что дети хотят получить в качестве подарка на Новый год, а также сколько их родители готовы за это заплатить. И в этом году в отличие от прошлого большинство желаний исполнится. Всё потому, что дети стали меньше мечтать о гаджетах. Однако несмотря на это значительная часть родителей готовится потратить на сюрприз большую сумму, чем в 2020-м.

81% родителей уверены, что знают, что их дети хотят на Новый год. И в этот раз ожидание и реальность у большинства ребят совпадет. Если 2020 году несмотря на то, что первое место в рейтинге детских пожеланий занимали гаджеты (51%), родители собирались дарить в первую очередь игрушки (46%), затем — сладости (36%), а покупку цифровых устройств рассматривают только 34% респондентов. То в 2021 дети больше всего ждут игрушки (48%) — их же собираются дарить и большинство родителей (46%). На втором месте по-прежнему сладости (37%), а на третьем — гаджеты (31%).

Самая драматичная разница между детскими мечтами и реальными планами родителей стабильно остаётся в категориях «домашние животные» (хотят 13%, а скорее всего получат 3% детей) и «компьютерные игры/приставки» (17% vs 9%).

Треть родителей хотели бы уложиться с подарком в сумму от одной до трёх тысяч рублей. 6% были бы рады потратить до тысячи рублей. Большинство (61%) же готовы заплатить за подарок ребёнку более трёх тысяч рублей. Интересно, что годом ранее к таким тратам были готовы 58% родителей.

«Многие клиенты в период новогодних праздников приобретают подарки по кредитным картам. Это удобно, часто вместе с ней идёт пакет бонусных предложений от партнёров банка, и за счёт скидок и кэшбэков покупки могут стать выгоднее. А длинный льготный период карты позволяет пользоваться деньгами фактически бесплатно», — отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.

В онлайн-опросе приняли участие порядка трёх тысяч жителей 13 крупных городов страны. У 56% из них есть дети младше 16 лет. Ежемесячный доход 46% опрошенных составляет от 30 до 60 тыс. руб. Возраст 68% респондентов — 26-45 лет. Соотношение мужчин и женщин — 41% и 59% соответственно.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:18, просмотров: 60, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте 16-летний парень задохнулся в отцовской машине 2320
  2. Дорогу на Геологической в Сургуте планируют открыть в конце декабря 959
  3. Два грузовика столкнулись на трассе в Югре: один человек госпитализирован 835
  4. Новая школа в 39 микрорайоне Сургута вместит 20 первых классов 765
  5. ​Одна на миллион: маленькой сургутянке нужна наша помощь 678
  6. ​«Маршрутка в помощь». Возмущенный ценами на такси сургутянин разозлил горожан 496
  7. ​Глава Utair Андрей Мартиросов вступил в полемику с Вексельбергом 492
  8. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра отмечает 91-летие 421
  9. Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии 411
  10. Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 декабря? // АФИША 388
  1. ​Зачем Анна Семенович приезжала в Сургут 7483
  2. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 6600
  3. ​Анну Семенович удивила зима в Сургуте. «Снега просто по колено!» 4098
  4. ​В Нижневартовске выкинули на мороз 20 щенят 3531
  5. ТРЦ «Вершина» с новым названием вновь выставили на продажу в Сургуте 2630
  6. ​Дело не в казаках: названы причины отмены концерта Инстасамки в Сургуте 2559
  7. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 2512
  8. ​Затариваемся. После Нового года из магазинов может исчезнуть алкоголь 2479
  9. В сургутских чатах распространяют сообщения о готовящемся теракте в школе 2447
  10. ​Умер Анатолий Нечушкин 2400
  1. ​Жители Нефтеюганска смотрят на город и вспоминают о Ходорковском 12295
  2. На югорской трассе иномарка столкнулась с «КАМАЗом»: один человек погиб 10463
  3. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 8197
  4. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 7901
  5. Пенсионер, попавший под колеса Лады в Нефтеюганске, получил травмы 7819
  6. ​Зачем Анна Семенович приезжала в Сургут 7483
  7. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 6600
  8. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 6582
  9. ​Вартовчане сняли на видео даму с котомками и сворой бездомных псов: «И это у детского сада!» 6441
  10. ​В Нижневартовске подростки избили девочку, но во главу угла поставили «национальность конфликта» 5868

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика