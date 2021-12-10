Кредит «Потребительский» воплотит в жизнь любые ваши желания. Сделать ремонт или порадовать себя новым приобретением – все возможно вместе с СНГБ.

Успейте воспользоваться выгодным предложением:

Процентная ставка – от 4,65%* годовых;

Срок кредитования: до 10 лет (включительно).

Подайте заявку на кредит в приложении СНГБ Онлайн (вкладка «Продукты» - «Открыть кредит»), на сайте или в офисе АО БАНК «СНГБ».

* Ставка 4,65% действует для зарплатных Клиентов при сумме кредита от 300 000 руб., сроке 2 года и при оформлении страхования «Несчастный случай, болезнь» и «Потеря дохода (работы)» в СНГБ на весь срок кредита, а также учитывает дополнительную скидку 0,25% при наличии у Клиента купона «Продукт дня».

+2% - если Вы не зарплатный Клиент.

От 7,65% - при оформлении в СНГБ страхования только по риску «Несчастный случай, болезнь».

От 10,75% - при оформлении страхования не в СНГБ.

От 12,85% - при отсутствии страхования.