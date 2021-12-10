Кредит «Потребительский» воплотит в жизнь любые ваши желания. Сделать ремонт или порадовать себя новым приобретением – все возможно вместе с СНГБ.
Успейте воспользоваться выгодным предложением:
Процентная ставка – от 4,65%* годовых;
Срок кредитования: до 10 лет (включительно).
Подайте заявку на кредит в приложении СНГБ Онлайн (вкладка «Продукты» - «Открыть кредит»), на сайте или в офисе АО БАНК «СНГБ».
* Ставка 4,65% действует для зарплатных Клиентов при сумме кредита от 300 000 руб., сроке 2 года и при оформлении страхования «Несчастный случай, болезнь» и «Потеря дохода (работы)» в СНГБ на весь срок кредита, а также учитывает дополнительную скидку 0,25% при наличии у Клиента купона «Продукт дня».
+2% - если Вы не зарплатный Клиент.
От 7,65% - при оформлении в СНГБ страхования только по риску «Несчастный случай, болезнь».
От 10,75% - при оформлении страхования не в СНГБ.
От 12,85% - при отсутствии страхования.
Информация актуально на 10.12.2021, носит справочный характер и не является публичной офертой. Подробные условия на сайте Банка.