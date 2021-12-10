В химчистке и прачечной «Прищепка» выгодные цены! Заказывайте услуги со скидкой, оплачивайте картами СНГБ, подключенными к программе лояльности, и получайте 2% дополнительных бонусов/миль!
Стоимость чистки со скидкой:
Гардероб – от 129 руб.
Пуховики и зимние вещи – от 858 руб.
Ковры – от 219 руб. за 1 кв.м.
Скидку 25% можно получить, оформив заказ через мобильное приложение «Прищепка», что занимает не более 3х минут! Вам больше не нужно стоять в очереди в ожидании сдачи заказа.
Наши акции:
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Химчистка любого изделия производится за 3 дня.
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