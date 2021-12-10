В химчистке и прачечной «Прищепка» выгодные цены! Заказывайте услуги со скидкой, оплачивайте картами СНГБ, подключенными к программе лояльности, и получайте 2% дополнительных бонусов/миль!

Стоимость чистки со скидкой:

Гардероб – от 129 руб.

Пуховики и зимние вещи – от 858 руб.

Ковры – от 219 руб. за 1 кв.м.

Скидку 25% можно получить, оформив заказ через мобильное приложение «Прищепка», что занимает не более 3х минут! Вам больше не нужно стоять в очереди в ожидании сдачи заказа.

Наши акции:

2+1: постираем 2 пуховика + 1 БЕСПЛАТНО!

постираем 2 пуховика + 1 БЕСПЛАТНО! Акция «Грязное – увозим, чистое – привозим» . Собралось много вещей, да еще и ковер нужно постирать к новому году? Воспользуйтесь службой доставки, мы гарантируем сохранность ваших вещей и бережную доставку.

. Собралось много вещей, да еще и ковер нужно постирать к новому году? Воспользуйтесь службой доставки, мы гарантируем сохранность ваших вещей и бережную доставку. Акция «-35% на химчистку шубы».

Химчистка любого изделия производится за 3 дня.

Подробнее о химчистке и прачечной «Прищепка», пунктах приема, услугах и ценах на сайте www.pinsurgut.ru или в соц сетях @prishepka86 Телефон: (3462) 47-47-46