Успейте эффективно вложить средства под проценты и приумножить свой капитал со вкладом «Удачный» от Сургутнефтегазбанка!

Условия вклада: *

срок размещения – от 1 месяца до 2 лет;

сумма вклада – от 50 000 рублей;

процентная ставка определяется в зависимости от срокавклада и составляет от 5,0% до 6,21% годовых.

Подробнее о вкладе – на сайте и в офисах Сургутнефтегазбанка.

Открыть вклад «Удачный» можно в мобильном приложении СНГБ Онлайн:

1. Зайдите в раздел «Продукты» и кликните кнопку «Открыть новый вклад».

2. Определите параметры вклада и выберите счет для начисления процентов.

3. Введите код подтверждения.

Предложение действует с 6 декабря 2021 по 31 января 2022 года.

* Без возможности пополнения и расходования средств вклада. Выплата процентов осуществляется в дату закрытия вклада. В случае досрочного расторжения проценты уплачиваются в размере ставки по вкладам «до востребования». Возможно открытие вклада в пользу третьего лица.