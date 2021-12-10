Дом Severin: тихие и чистые дворы

Тихий и чистый двор — просто мечта. А для жильцов дома «Severin», который строится в 30 микрорайоне города Сургута, она станет реальностью.

Территория двора огорожена забором, что позволит детям гулять в своё удовольствие, а родителям быть спокойными за их безопасность.

По периметру дома установлены камеры видеонаблюдения, это поможет сохранить во дворе чистоту и порядок.

Парковочные места вынесены за пределы двора. Так вы сможете гулять во дворе в своё удовольствие и окунётесь в атмосферу парка. Ведь в парке чистый воздух и не ездят машины. А закрепить ощущение спокойствия и единения с природой вам поможет мини-парк у дома.

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