Новая функция в приложении СНГБ Онлайн поможет вам рассчитать свой кредитный потенциал: максимально возможную сумму кредита и размер ежемесячного платежа.

Оцените свои шансы на получение кредита заранее и получите ответы на следующие вопросы:

- одобрит ли банк Вам кредит;

- на какую сумму можно рассчитывать, срок и условия;

- какой будет размер ежемесячного платежа по кредиту.

Как рассчитать свой кредитный потенциал:

1.В мобильном приложении СНГБ Онлайн откройте вкладку «Продукты».

2.Выберите сервис «Открыть кредит» в разделе «Кредиты» и нажмите кнопку «Кредитный потенциал».

3.Введите необходимые данные – вид, срок кредита и дополнительные параметры при необходимости.

4.Рассчитайте возможную сумму кредита, подайте заявку онлайн и ожидайте решения банка.