Планировки квартир, наиболее популярные в Сургуте

Какие квартиры считаются наиболее популярными? Спойлер: с кухней-гостиной.
Чем же так полюбились планировки такого формата?
- В квартирах студийного формата пространство используется более рационально. Можно сделать сразу несколько зон под разные потребности семьи
-Вы получаете более продуманное пространство. Кухня-гостиная становится местом семейных встреч и приёма гостей
-Свобода самовыражения. В студии вы легко реализуете даже самые смелые дизайнерские решения
Во второй очереди дома «Азбука» , который строится в 30 микрорайоне Сургута большой выбор планировок студийного формата как с одной так и с двумя комнатами.
Представляем вашему вниманию самые популярные планировки.
Что объединяет эти квартиры?
- Просторные кухни-гостиные
- Удобное расположение комнат
- Вся площадь в квартире полезна
- Комнаты правильной формы
- Ниши для шкафов
Каждой планировки осталось не более пяти. Успейте выбрать наиболее подходящий вариант для себя.
Ввод дома во 2 квартале 2022 года, на данный момент готовность дома составляет 94%
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