16+
Логотип Сиапресс
USD  73,8453   EUR  83,3640  

Новости

Больше новостей
Как вам новогоднее оформление Сургута?
Комментировать
0
Следует ли вообще отменять концерты какого бы то ни было исполнителя?
Комментировать
1
Концерт Инстасамки: вы бы отменили?
Комментировать
0
Больше опросов

​Клиенты ВТБ в Югре на треть увеличили спрос на автокредиты

За 11 месяцев года клиенты ВТБ в ХМАО оформили свыше 1,2 тыс. автокредитов

​Клиенты ВТБ в Югре на треть увеличили спрос на автокредиты
Фото: ВТБ

За 11 месяцев года клиенты ВТБ в Ханты-Мансийском автономном округе оформили свыше 1,2 тыс. автокредитов на сумму 1,2 млрд рублей, что на 33% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. По оценке экспертов банка, в целом на рынке спрос на автокредитование в 2021 году стал рекордным.

По оценке ВТБ, за январь-ноябрь российские заемщики оформили более 930 тысяч автокредитов на 1 трлн рублей – это абсолютный рекорд, который в 1,5 раза превышает результат за аналогичный период 2020 г. и на треть – за весь прошлый год. В декабре объем продаж на рынке может составить еще 100 млрд рублей – несмотря на дефицит автомобилей на рынке и рост цен. По прогнозам ВТБ, по итогам года общий объем выдач почти на 50% превысит результат 2020 года, а количество кредитов перешагнет отметку 1 миллион.

Клиенты ВТБ за январь-ноябрь заключили около 80 тыс. сделок на приобретение автомобилей на сумму более 92 млрд рублей, что на треть превышает результат за аналогичный период прошлого года. Доля онлайн-заявок на кредиты достигла 26%, увеличившись за год на 13 пп. В декабре банк планирует выдать автокредитов еще на 9 млрд рублей, нарастив по итогам года продажи на 26% в сравнении с результатом 2020 года.

Регионами-лидерами по объему продаж в ВТБ являются Москва и область (28,6 млрд рублей по итогам 11 месяцев), Санкт-Петербург и Ленобласть (10 млрд), а также Краснодарский край (4,6 млрд), Республика Татарстан (3,5 млрд) и Челябинская область (2,7 млрд). Размер среднего чека по сравнению с январем-ноябрем прошлого года вырос на 35% — до 1,1 млн рублей. Предпочтения по маркам автомобилей среди клиентов стабильны: в топ-3 популярных машин по-прежнему входят Lada, Kia и Hyundai.

На фоне дефицита новых автомобилей и роста цен, спрос клиентов сместился в сторону транспорта с пробегом. По итогам 11 месяцев текущего года клиенты ВТБ оформили более 20 тысяч кредитов на автомобили с пробегом на сумму около 18 млрд рублей, что на 70% по объему превышает результат за аналогичный период прошлого года. В сегменте новых автомобилей банк выдал более 58 тысяч кредитов на новые машины, объем сделок за январь-ноябрь 2021 года перешагнул отметку в 74 млрд рублей, что на 20% больше показателя, зафиксированного по итогам января-ноября 2020 г.

«Динамика автомобильного рынка по-прежнему определяется сохраняющимся дефицитом предложения. В связи с этим мы считаем, что в декабре падение продаж легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств может составить, как и в ноябре, около 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. С учетом сильного восстановительного роста в начале года такой прогноз предполагает, что по итогам всего 2021 года рынок все равно останется в небольшом плюсе – рост продаж составит около 4% по отношению к прошлому году. При этом ожидаемое нами сохранение дефицита автомобилей указывает на вероятное сохранение негативной динамики рынка как минимум в первые месяцы следующего года. Как следствие, рост себестоимости в сочетании с недостаточным предложением приведут к тому, что в ближайшие месяцы средние цены на автомобили будут по-прежнему расти быстрее инфляции, в том числе за счет увеличения доли более дорогих автомобилей с дополнительными опциями в общей структуре продаж», — комментирует аналитик ВТБ Капитал Владимир Беспалов.

«Рост объемов рынка автокредитования мы связываем как с эффектом низкой базы, вызванным пандемией и периодом самоизоляции прошлой весной, так и с высоким спросом в первой половине года из-за изменения цен на автомобили. Учитывая естественный рост стоимости транспортных средств, банки все активнее переключаются на кредитование покупки машин с пробегом, что в перспективе поможет сделать продажи в этом сегменте более цивилизованными, а условия таких сделок – прозрачными. ВТБ со своей стороны активно развивает беззалоговое кредитование. В рамках программы можно за несколько минут получить средства на покупку любого автомобиля или моторизированной техники, которую в дальнейшем не нужно передавать в залог банку. Это особенно актуально для клиентов, планирующих приобрести машину с пробегом", - заявил начальник управления организации продаж автокредитов, вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.

В ВТБ кредит на покупку автомобиля можно оформить по ставке от 5,5% на срок до семи лет (при условии получения зарплаты на карту ВТБ и оформлении добровольного страхования транспортного средства на весь срок кредита), максимальная сумма займа составляет 7 млн рублей. В рамках программы "Деньги на руки" клиент может приобрести любой автомобиль или моторизированную технику, которую в дальнейшем не нужно передавать в залог банку. Кредит доступен без первого взноса в размере до 3 млн рублей на срок до пяти лет. При сумме кредита до 1,5 млн рублей подтверждения дохода не требуется.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:30, просмотров: 110, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В сургутских чатах распространяют сообщения о готовящемся теракте в школе 1858
  2. ​120 километров трассы «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» расширили до четырех полос 775
  3. ​В селе Сладково благодаря нацпроекту открылся современный кинозал 605
  4. ​Собака-нефтедобывака: пес в спецовке Сургутнефтегаза стал героем Сети 537
  5. ​Сотрудники АО «Транснефть – Сибирь» провели волонтерскую акцию «Подари кислород – спаси жизнь» 474
  6. Информация о готовящемся теракте в Сургуте не подтвердилась 468
  7. Белорусы хотят стать ближе к Сургутнефтегазу 426
  8. Мэрия Нижневартовска выплатила ребенку 100 тысяч рублей за травмы на строительной площадке 424
  9. Вирусолог РАН Чумаков: «Омикрон – это живая вакцина» 364
  10. ​В ХМАО продолжается обустройство автоматических пунктов весогабаритного контроля 356
  1. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 6286
  2. ​В Нижневартовске выбрали нового главу 3964
  3. ​Умерла Нина Ургант 3745
  4. ​Куратора больницы-долгостроя в Нижневартовске обвинили в получении еще одной взятки 3611
  5. Добровольцы и силовики Нефтеюганска до сих пор ищут пропавшего юношу 3412
  6. ​Выходец из Сургута нашёл 600 млрд для строительства частной дороги в Китай 3226
  7. В Сургуте группа мужчин теребит органы из-за концерта Инстасамки 3217
  8. ​В Нижневартовске пьяный водитель автобуса при развороте врезался в автомобиль 3206
  9. ​Анну Семенович удивила зима в Сургуте. «Снега просто по колено!» 2904
  10. ​В Нижневартовске выкинули на мороз 20 щенят 2589
  1. ​Жители Нефтеюганска смотрят на город и вспоминают о Ходорковском 11393
  2. На югорской трассе иномарка столкнулась с «КАМАЗом»: один человек погиб 9563
  3. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 8041
  4. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 7733
  5. Пенсионер, попавший под колеса Лады в Нефтеюганске, получил травмы 6924
  6. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 6385
  7. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 6286
  8. ​Вартовчане сняли на видео даму с котомками и сворой бездомных псов: «И это у детского сада!» 6283
  9. ​Зрелище не для слабонервных: югорский врач показал последствия ковида 6042
  10. ​В Нижневартовске подростки избили девочку, но во главу угла поставили «национальность конфликта» 5663

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика