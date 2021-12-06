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​Работники «Россети Тюмени» получили гранты главы ХМАО-Югры

Гранты губернатора Югры получили два энергетике «Россети Тюмень»

​Работники «Россети Тюмени» получили гранты главы ХМАО-Югры
Фото: Россети Тюмень

Два работника компании «Россети Тюмень» получили гранты губернатора Югры — в регионе подвели итоги соответствующего конкурса.

По итогам трех этапов конкурса из 366 заявленных работ финансовую поддержку получат 149 проектов. Среди них проекты Шамиля Муслимова и Руслана Жамалдинова.

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей филиала «Энергокомплекс» Шамиль Муслимов получил 196 тысяч рублей на реализацию проекта «Экологические ивенты», направленного на формирование экологической культуры в Нягани. В списке запланированных мероприятий для школьников, студентов и рабочей молодежи - субботники, квизы и другие экологические активности.

Главная цель второго победителя - популяризация здорового образа жизни среди детей и подростков, а также создание доступных и комфортных условий для их физической активности. Благодаря поддержке в размере 251 тысячи рублей Руслан Жамалдинов, работающий в компании «Россети Тюмень» электромонтером службы изоляции и защиты от перенапряжения, реализует проект по созданию спортплощадки для занятий уличной гимнастикой. Сооружение появится на территории самого отдаленного района Нягани — «Энергетик». «Сегодня в «Энергетике» проживают более 40 детей до восемнадцати лет. Часть из них являются членами малоимущих и многодетных семей. У многих есть желание заниматься спортом, но не у всех есть возможность преодолевать 10 километров до ближайшей площадки. Теперь занятия станут доступнее», — поделился Руслан.

Активную гражданскую позицию Шамиль Муслимов и Руслан Жамалдинов демонстрируют далеко не первый раз. Работники «Россети Тюмень» на протяжении нескольких лет принимали участие в проведении социально значимых мероприятий. В пик распространения коронавирусной инфекции они в качестве волонтеров помогали пенсионерам, инвалидам, малоимущим гражданам - после работы развозили продуктовые наборы, лекарства и предметы первой необходимости.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

«Энергокомплекс» является самым молодым среди девяти электросетевых филиалов АО «Россети Тюмень», был основан 30 мая 1990 года. Обслуживает Белоярский, Октябрьский, Березовский районы, часть Советского района и город Нягань — всего более 156 тысяч квадратных километров. В электросетевом хозяйстве филиала находится 32 подстанции 110 и 220 кВ и 2,5 тысячи километров линии электропередачи. В составе подразделения работает 27 служб и отделов. Численность персонала составляет более 400 человек. К филиалу «Энергокомплекс» присоединены два района электрических сетей: Красноленинский и Казымский. Основные потребители электрической энергии: АО «РН-Няганьнефтегаз», АО «Транснефть-Сибирь», ООО «Газпромнефть-Хантос», ООО «Газпромтрансгаз Югорск», ПАО «Сургутнефтегаз», АО «Югорская региональная электросетевая компания», АО «ЮТЭК-Региональные сети».

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Сегодня в 16:32, просмотров: 172, комментариев: 0
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