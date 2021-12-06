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​«Россети Тюмень» отработали оперативное восстановление электроснабжения столицы Югры

Условное нарушение электроснабжения ликвидировали энергетики «Россети Тюмень»

​«Россети Тюмень» отработали оперативное восстановление электроснабжения столицы Югры
Фото: Россети Тюмень

Учения по ликвидации последствий условного нарушения электроснабжения успешно прошли в Ханты-Мансийске: навыки взаимодействия при выполнении аварийно-восстановительных работ отрабатывали «Россети Тюмень», региональное управление МЧС России и местные органы исполнительной власти. Согласно легенде тренировки, возникла угроза обесточения столицы Югры и Ханты-Мансийского района, где проживают более 120 тысяч человек. Тактическая задача энергетиков состояла в обнаружении и ликвидации причины инцидента.

Сценарий предполагал, что причиной падения опоры высоковольтной линии электропередачи стал штормовой фронт с ураганным ветром. Параллельно с этим на подстанции 220 кВ «Югра» вышел из строя один из двух автотрансформаторов, что привело к перегрузке оставшегося в работе. Из-за этого возник риск полного обесточения Ханты-Мансийска и еще 13 населенных пунктов.

Восстановительные работы провели 12 специалистов «Россети Тюмень». Энергетики нефтеюганского филиала компании в течение 10 минут ввели график временного отключения потребления электроэнергии на объектах Ханты-Мансийского района для снижения нагрузки на оборудование. А аварийно-восстановительная бригада провела осмотр и ремонт автотрансформатора на подстанции 220 кВ «Югра».

В результате совместных действий субъектов Тюменской энергосистемы было запущено вышедшее из строя оборудование и выполнена главная задача тренировки - ликвидирована угроза обесточения города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района. По словам руководителя учений – заместителя главного инженера по производственной деятельности «Россети Тюмень» Дмитрия Логвиненко, энергетики успешно справились с задачей по восстановлению условного нарушения электроснабжения.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.

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