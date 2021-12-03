Квартиры в готовом доме в 17 мкрн. Нефтеюганска - в ипотеку от СНГБ

Одно- и двухкомнатные квартиры в уже готовом доме в 17 мкрн. города Нефтеюганска – стреднеэтажная застройка с перспективным благоустройством и свободными планировками!

Преимущества жилого дома:

- возможность индивидуальной планировки;

- большие лоджии;

- новый перспективный микрорайон города;

- хоккейный корт в пешей доступности.

Ипотека от Сургутнефтегазбанка:

ставк а –от 8,49%*;

–от 8,49%*; первоначальны й взнос – от0%;

– от0%; срок кредитования – до 30 лет.

Специальная фиксированная ставка на ипотеку БЕЗ первоначального взносадля работников организаций топливно-энергетической сферы** – 8,99%.

Для покупки комфортной квартиры на выгодных условиях в Нефтеюганске звоните +7-982-510-52-50, (3463) 24-31-32.

Подробнее об условиях ипотеки от СНГБ на сайте или по телефону +7 (3463) 24-31-32.

*Ставка 8,49% годовых действительна при наличии первоначального взноса от 50% от стоимости жилья.

Размер процентной ставки годовых увеличивается:

+ 0,1% при перв. взносе от 30% до 50%;

+ 0,15% при перв. взносе от 10% до 30%;

+ 0,5% для работников организаций топливно-энергетической сферы** / 2,5% для прочих клиентов - при перв. взносе до 10%;

+ 1% при неоформлении/ непродлении срока действия страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» и/ или «Потеря дохода (работы)»;

+ 0,9% если Клиент не является зарплатным Клиентом;

+ 0,1% при отказе Клиента от электронной гос. регистрации прав.

** Работников организаций, входящих в список, определенный внутренними документами АО БАНК «СНГБ», и имеющих регулярные поступления со счетов данных организаций («зарплатный проект»).