Квартиры в готовом доме в 17 мкрн. Нефтеюганска - в ипотеку от СНГБ

Одно- и двухкомнатные квартиры в уже готовом доме в 17 мкрн. города Нефтеюганска – стреднеэтажная застройка с перспективным благоустройством и свободными планировками!
Преимущества жилого дома:
- возможность индивидуальной планировки;
- большие лоджии;
- новый перспективный микрорайон города;
- хоккейный корт в пешей доступности.
Ипотека от Сургутнефтегазбанка:
- ставка –от 8,49%*;
- первоначальный взнос– от0%;
- срок кредитования – до 30 лет.
Специальная фиксированная ставка на ипотеку БЕЗ первоначального взносадля работников организаций топливно-энергетической сферы** – 8,99%.
Для покупки комфортной квартиры на выгодных условиях в Нефтеюганске звоните +7-982-510-52-50, (3463) 24-31-32.
Подробнееоб условиях ипотеки от СНГБ на сайте или по телефону +7 (3463) 24-31-32.
*Ставка 8,49% годовых действительна при наличии первоначального взноса от 50% от стоимости жилья.
Размер процентной ставки годовых увеличивается:
+ 0,1% при перв. взносе от 30% до 50%;
+ 0,15% при перв. взносе от 10% до 30%;
+ 0,5% для работников организаций топливно-энергетической сферы** / 2,5% для прочих клиентов - при перв. взносе до 10%;
+ 1% при неоформлении/ непродлении срока действия страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» и/ или «Потеря дохода (работы)»;
+ 0,9% если Клиент не является зарплатным Клиентом;
+ 0,1% при отказе Клиента от электронной гос. регистрации прав.
** Работников организаций, входящих в список, определенный внутренними документами АО БАНК «СНГБ», и имеющих регулярные поступления со счетов данных организаций («зарплатный проект»).