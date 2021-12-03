16+
Логотип Сиапресс
USD  73,7426   EUR  83,2406  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Райффайзенбанк вместо новогоднего корпоратива направит деньги на благотворительность

Райффайзенбанк направит 47 миллионов рублей на благотворительность

​Райффайзенбанк вместо новогоднего корпоратива направит деньги на благотворительность
Фото: Райффайзенбанк

Райффайзенбанк вновь направит на благотворительность средства, которые не потратили в течение года из-за пандемийных ограничений на проведение различных внутренних мероприятий, в том числе новогодних вечеринок для сотрудников по всей стране. Партнер акции — сервис Добро Mail.ru. Сумма пожертвований составит более 47 млн рублей.

«В прошлом году мы, вынужденно отменяя новогодние мероприятия во всех городах нашего присутствия и не желая лишать людей праздника, нашли, как нам кажется, замечательное решение: не просто отдать деньги на добрые дела, а дать возможность каждому сотруднику самому решить, кому он хочет помочь в канун Нового года, — говорит председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин. — Cегодня мы по-прежнему уверены, что это лучшее, что можно сделать в текущей ситуации. Несмотря ни на что, нам хочется, чтобы у каждого из нас появилось новогоднее настроение. Благотворительный маркет позволяет всем нам стать немного волшебниками и совершить чудо для подопечных фондов».

Все сэкономленные средства будут разделены поровну между сотрудниками банка, и в декабре каждый из них получит доступ к своему виртуальному счету на корпоративном портале, чтобы решить, на какие конкретно цели банк направит выделенную сумму. Специально для этого будет снова открыт внутренний благотворительный маркет, где можно будет помочь детям, взрослым, пожилым людям, животным, а также окружающей среде — всего 30 благотворительным фондам.

Пожертвовать можно будет как всю доступную сумму разом, так и частями, поддержав сразу несколько организаций или направлений. Кроме того, каждый сотрудник сможет добавить любую сумму сверх выделенных банком денег. Сбор средств завершится в канун Нового года.

«Для нас невероятно важно доверие банка и его сотрудников: благодаря проекту второй год подряд поддержку получат 30 проверенных некоммерческих организаций по всей России. Эти благотворительные проекты помощи детям, тяжелобольным взрослым, одиноким пожилым людям, бездомным и редким животным будут работать не только в праздник, но целый год. Мы благодарим банк за возможность объединить людей, чтобы развивать сферу благотворительности в стране», — отметила Александра Бабкина, директор социальных проектов VK, руководитель сервиса Добро Mail.ru.

Райффайзенбанк придает огромное значение вовлечению сотрудников в благотворительную деятельность. Для банка важно, чтобы работа в этой области была системной и приносила реальный, ощутимый результат.

С 2013 года Райффайзенбанк поддерживает одну из самых незащищенных категорий населения — одиноких пожилых людей. В частности, банк проводит ежегодный конкурс просветительских проектов для старшего поколения «Серебряный возраст», реализует программы корпоративного волонтерства и сотрудничает с профильными фондами.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:46, просмотров: 134, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте группа мужчин теребит органы из-за концерта Инстасамки 1844
  2. ​Умерла Нина Ургант 985
  3. ​В Тюменской области изменились порядок и сроки использования QR-кодов 783
  4. ​Тем временем умирают люди 761
  5. За что боролись? 710
  6. Югорские коммунисты заподозрили «Корпорацию СТС» в захвате важных объектов Нижневартовска 538
  7. «Если весь мир не объединит усилия по вакцинации — пандемия коронавируса может продолжаться вечно» // ВИДЕО 529
  8. Накануне 15 югорчан скончались из-за COVID-19 502
  9. Сургутские активисты «заблокировали» концерт Инстасамки 486
  10. Пьяная вартовчанка ударила приятеля керамической кружкой – он получил закрытую ЧМТ 480
  1. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 5537
  2. ​В Нижневартовске подростки избили девочку, но во главу угла поставили «национальность конфликта» 4016
  3. ​Сергей Лагойда уходит из администрации Нефтеюганска 3647
  4. ​Вылетела на встречку: в ДТП на трассе под Сургутом погибла женщина 3314
  5. Юному вартовчанину с ДЦП врачи помогают вернуть возможность ходить 2839
  6. ​На крупном пожаре в жилом доме в Нефтеюганске пострадали люди 2695
  7. В тройном ДТП на трассе в Югре погибла женщина 2525
  8. ​Выходец из Сургута нашёл 600 млрд для строительства частной дороги в Китай 2413
  9. Родители девушки, погибшей в страшном ДТП под Сургутом, нуждаются в поддержке 2202
  10. Наталья Комарова потребовала доработать систему проверки QR-кодов для ТЦ 2143
  1. ​В ДТП в Нефтеюганском районе погиб водитель легковушки 10165
  2. ​Жители Нефтеюганска смотрят на город и вспоминают о Ходорковском 9239
  3. В Нефтеюганске пьяный лихач на иномарке вылетел в кювет и перевернулся 8834
  4. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 7667
  5. На югорской трассе иномарка столкнулась с «КАМАЗом»: один человек погиб 7537
  6. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 7347
  7. ​Из-за самолечения жители Нижневартовска чаще попадают госпиталь 6005
  8. ​Вартовчане сняли на видео даму с котомками и сворой бездомных псов: «И это у детского сада!» 5887
  9. ​Зрелище не для слабонервных: югорский врач показал последствия ковида 5644
  10. Аферистка из сайта знакомств умыкнула у вартовчанина пять тысяч 5541

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика