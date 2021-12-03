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​ВТБ: спрос на ипотеку в УрФО в 2021 году стал рекордным за всю историю

За 11 месяцев клиенты ВТБ в УрФО оформили свыше 31 тысчи ипотечных кредитов

​ВТБ: спрос на ипотеку в УрФО в 2021 году стал рекордным за всю историю
Фото: ВТБ

По итогам 11 месяцев 2021 года клиенты ВТБ в Уральском федеральном округе оформили свыше 31 тыс. ипотечных кредитов на сумму 78 млрд рублей. Это на 18% больше аналогичного прошлогоднего показателя и уже сейчас превышает выдачи за весь 2020 год.

В ноябре спрос на ипотеку достиг максимального во втором полугодии уровня. За ноябрь ВТБ выдал уральцам 2,8 тыс. жилищных займов на 7,8 млрд рублей. Средний чек сделки в округе в 2021 году составляет 2,5 млн рублей.

Значимым стимулом для рынка являются льготные госпрограммы. Спрос на «семейную ипотеку» заметно вырос после расширения условий на семьи с одним ребенком. Во втором полугодии доля этой программы в выдачах банка в УрФО увеличилась до 11%. Всего в 2021 году ей уже воспользовались более 1,8 тыс. уральских семей, оформив кредиты в ВТБ на 5,5 млрд рублей.

В ряде регионов УрФО также сохраняет актуальность госпрограмма на объекты в новостройках. Ее доля в продажах банка во втором полугодии составляет 13%. В 2021 году кредиты по ней получили более 5,2 тыс. клиентов, общая сумма выдач составляет 13,3 млрд рублей.

Также драйверами спроса стали ипотечные digital-сервисы. Совместно с рядом застройщиков ВТБ предоставляет клиентам в УрФО возможность проводить сделки по объектам в новостройках в онлайн-формате. Кроме того, у заемщиков востребован цифровой кабинет на сайте ВТБ, при использовании которого для получения ипотеки в большинстве случаев достаточно всего одного посещения офиса. В 2021 году этим сервисом воспользовались более 6 тыс. жителей УрФО.

В целом по России за 11 месяцев ВТБ выдал ипотечные кредиты более чем на 1 трлн рублей, что является историческим рекордом. По оценке ВТБ, продажи ипотеки во всех банках на российском рынке за январь-ноябрь превысили 5,1 трлн рублей.


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Сегодня в 12:07, просмотров: 156, комментариев: 0
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