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​«Россети Тюмень» увеличили мощности крупнейшего хлебозавода Югры

«Самотлор-Хлеб» вышел на новые мощности

​«Россети Тюмень» увеличили мощности крупнейшего хлебозавода Югры
Фото: Россети Тюмень

Крупнейший хлебозавод Югры «Самотлор-Хлеб» вышел на новые мощности – компания открыла новый цех, который позволит увеличить объем выпускаемой продукции на 30 процентов. Увеличение мощностей стало возможным при сотрудничестве с компанией «Россети Тюмень».

Для электроснабжения нового цеха по изготовлению бараночных и мучных кондитерских изделий энергетики «Россети Тюмень» выдали 370 КВт мощности от подстанции 110 кВ «Индустриальная». Производственная мощность нового цеха составит 4 тонны в сутки.

«Благодаря выделенной мощности появилась возможность запуска отдельного цеха по выпуску кондитерской выпечки, что даст нам в ближайшее время установить новое оборудование в пекарне и увеличить объемы выпускаемой продукции для населения», – рассказал генеральный директор ПТК «Самотлор-хлеб» Роберт Гулян.

Отметим, что предприятие ежедневно выпускает около 14-15 тонн продукции – хлебобулочные и кондитерские изделия, пряники, кексы и прочие изделия. Компания реализует более 200 наименований товара в 400 торговых точках Югры, Томской области и Тюмени, а также в 53 детских садах и школах Нижневартовска и Нижневартовского района.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Филиал «Нижневартовские электрические сети» – крупнейшее сетевое предприятие в структуре АО «Россети Тюмень». Образовано в 1979 году. Нижневартовские электрические сети эксплуатируют 100 подстанций напряжением 35 - 220 кВ. Общая протяженность линий электропередачи составляет более 3000 км по цепям и 1700 км по трассе, радиус обслуживания - до 300 км. В состав предприятия входят Мегионский, Самотлорский, Вахский и Варьёганский районы электрических сетей.

Нижневартовские электрические сети снабжают электроэнергией крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия, расположенные на территории Нижневартовского района, а также три газоперерабатывающих завода. В зоне ответственности филиала потребители городов Радужный, Мегион, Нижневартовск, поселка Излучинск и другие населенные пункты Нижневартовского района.

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