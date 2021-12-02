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​АО «Транснефть – Сибирь» вручило сертификаты на именные выплаты преподавателям и студентам Тюменского индустриального университета

Семь преподавателей ТИУ получат выплаты от АО «Транснефть – Сибирь»

​АО «Транснефть – Сибирь» вручило сертификаты на именные выплаты преподавателям и студентам Тюменского индустриального университета
Фото: Транснефть – Сибирь

АО «Транснефть – Сибирь» вручило сертификаты на именные выплаты семи преподавателям и стипендии восемнадцати студентам Тюменского индустриального университета (ТИУ).

ПАО «Транснефть» ежегодно проводит конкурсы на присуждение именных стипендий студентам профильных вузов, показывающим отличные результаты в учебе, а преподавателям – выплат, призванных содействовать достижению новых успехов в работе и научно-исследовательской деятельности.

В торжественной обстановке сертификаты вручил генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» Р.Р. Исламов. В мероприятии, проходившем в тематическом холле ПАО «Транснефть», оборудованном в седьмом корпусе ТИУ, приняли участие ректор В.В. Ефремова, руководители структурных подразделений университета.

Пятеро из 18 студентов стали стипендиатами повторно. Именные стипендии будут получать студенты, обучающиеся по специальностям «Нефтегазовое дело», «Электроэнергетика и электротехника», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Химическая технология».

«Тюменский индустриальный университет является нашим стратегическим партнером по подготовке кадров: из 12,5 тысячи сотрудников «Транснефть – Сибирь» его окончили почти 2,5 тысячи. Ждем студентов на практику, а после окончания университета – на работу на наши производственные объекты», – отметил Р.Р. Исламов на торжественной церемонии.

АО «Транснефть – Сибирь» и Тюменский индустриальный университет связывает многолетнее сотрудничество в области подготовки и переподготовки кадров, развития перспективных молодых преподавателей и студентов, укрепления материально-технической базы вуза. Студенты вуза проходят на объектах предприятия производственную практику, активно участвуют в научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть» и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти. На базе вуза работники предприятия проходят профессиональную переподготовку, в течение 15 лет повышение квалификации прошли более 2,1 тыс. человек.

В целях укрепления материально-технической базы университета АО «Транснефть – Сибирь» ежегодно оказывает финансовую помощь на ремонт и создание современных общественных пространств, аудиторий и лабораторий вуза.


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Сегодня в 15:19, просмотров: 91, комментариев: 0
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