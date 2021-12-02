60 528 человек формируют свою дополнительную пенсию в Ханты-Мансийском НПФ

Три года заключить договор о негосударственном пенсионном обеспечении в Ханты-Мансийском НПФ можно на сайте hmnpf.ru.

Фонд реализует две пенсионных программы по негосударственному пенсионному обеспечению — «Две пенсии для бюджетников» и «Две пенсии для всех» . 60 528 человек уже формируют свою дополнительную пенсию в Ханты-Мансийском НПФ.

Раньше, чтобы заключить договор обязательно нужно было прийти в офис фонда, но вот уже три года в Ханты-Мансийском НПФ это можно сделать онлайн. За это время было подано более 3 000 заявок на заключение договора онлайн.

Чтобы заключить договор нужно нажать на кнопку «Стать клиентом» на сайте hmnpf.ru и выполнить три простых шага.

1. Заполнить данные о себе.

2. Авторизоваться через Госуслуги.

3. Получить номер договора и внести первый взнос на свой пенсионный счет.