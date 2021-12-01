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​Райффайзенбанк создал API для массового выпуска и контроля расходов по корпоративным картам

Райффайзенбанк автоматизировал работу с корпоративными картами для клиентов из среднего и крупного бизнеса

​Райффайзенбанк создал API для массового выпуска и контроля расходов по корпоративным картам
Фото: Райффайзенбанк

Райффайзенбанк впервые на рынке полностью автоматизировал работу с корпоративными картами для клиентов из среднего и крупного бизнеса. Теперь компании могут выпускать любое количество корпоративных карт за считанные минуты без необходимости ручного заполнения документов и предоставления сканов паспортов, а также менять лимиты карт и получать уведомления о тратах в онлайн режиме 24/7. В основе нового сервиса массового выпуска корпоративных карт - технологии открытых API сервиса RaifPay, наряду с работой по API бизнесу доступно оформление по реестру через интернет-банк.

Корпоративные карты – эффективный инструмент для разных видов бизнес-расходов, от командировочных и представительских до оплат в рекламных кабинетах Google и Facebook. С их помощью компании также ведут закупки или производят взнос выручки в наличных. Корпоративные карты с гибкой системой лимитов могут быть эффективны и для автоматизации расходов водителей, экспедиторов, фармпредставителей и курьеров.

Раньше для оформления карт собственникам или представителям финансового отдела было необходимо отправлять в банк список держателей карт и сканы их паспортов, а весь процесс занимал порядка 7 дней. Благодаря новому сервису банк получает необходимые данные автоматически по нажатию одной кнопки со стороны заказчика, при этом 100 карт проверяются и выпускаются за минуты.

Компания может работать с корпоративными картами через интернет-банк Райффайзен Бизнес Онлайн, например, загружая реестр массового выпуска в формате выгрузки из 1С. В случае выпуска именной карты, ее в течение двух дней ее доставят в отделение банка или курьером, а держатели получат смс о готовности.

Возможно и прямое подключение RaifPayAPI в системы компании. Это позволяет в реальном времени отслеживать расходы, автоматически устанавливать лимиты и, например, выдавать карту сразу при трудоустройстве нового сотрудника без дополнительных действий. Для упрощения интеграции доступна полноценная тестовая среда, позволяющая ознакомиться и реализовать подключение еще до подписания договора.

«Мы стремимся навсегда избавить клиентов от долгих рутинных процессов, связанных с финансовыми задачами. Сервис автоматизации выпуска корпоративных карт – еще один шаг к тому, чтобы сделать легче один из ключевых инструментов для контроля и управления расходами бизнеса. Теперь выпуск корпоративных карт будет оформлен быстрее, чем доставка пиццы. При этом мы применяем подход APIfirst, когда возможности, доступные внутри банка, также открыты и для компаний. Это обеспечивает высокий уровень технологичности и простоту подключения к нашим сервисам», — отметил Георгий Коннов, руководитель направления развития электронной коммерции Райффайзенбанка.

Подробнее о новом сервисе Райффайзенбанка можно узнать на pay.raif.ru. Сервис Raif Pay объединяет платежные решения для клиентов корпоративного бизнеса — как онлайн-оплату, так и платежи наличными.


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Сегодня в 09:52, просмотров: 105, комментариев: 0
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