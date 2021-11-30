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​Райффайзенбанк запустил карту с кэшбэком 1,5% для премиальных клиентов

У премиальных клиентов Райффайзенбанка появилась карта с кэшбэком без условий и ограничений

​Райффайзенбанк запустил карту с кэшбэком 1,5% для премиальных клиентов
Фото: Райффайзенбанк

У премиальных клиентов Райффайзенбанка появилась карта с кэшбэком без условий и ограничений. Она дает кэшбэк рублями в размере 1,5% от покупки без лимита по величине операции.

Карта Райффайзенбанка Visa Signature CASHBACK доступна в рамках пакета услуг «Премиальный 5». Также клиенты могут использовать премиальные опции от платежной системы Visa — специальные предложения, услугу консьерж 24/7, а также защиту покупок и расширенную гарантию по карте. Для пользователей пакета «Премиальный 5» обслуживание новой карты бесплатно на весь срок действия.

«Возврат части суммы покупки рублями по итогам каждого месяца и отсутствие ограничений и сложных условий делают карту с кэшбэком универсальной. Неважно, что клиент планирует купить, при оплате картой Райффайзенбанка он может рассчитывать на кэшбэк в 1,5%», — отметила Наталья Анацкая, директор офиса Райффайзенбанка в Сургуте.

Новые клиенты банка получат повышенный кэшбэк в 3% и бесплатное обслуживание в рамках пакета «Премиальный 5» на три месяца, если откроют пакет до 28 февраля 2022 года.


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Сегодня в 10:34, просмотров: 102, комментариев: 0
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