Зима – время отправиться в сказку! Дело за малым – приобрести авиабилет и выиграть одну из 5 поездок * от авиакомпании Utair.

Подарите себе отпуск с эксклюзивным предложением от Utair и Сургутнефтегазбанка!

Как принять участие в акции?

Оформите заказ на любой рейс авиакомпании Utairна сайте СНГБ-Тревел; Оплатите билет картой Visa СНГБ (в том числе СНГБ-милями полностью или частично).

Период выполнения условий: с 26 ноября по 26 декабря 2021 г. (вкл., до 23:59, МСК).

Период определения победителей: 27 декабря 2021 г. (до 23:59, МСК).

Период вручения призов: четырнадцать календарных дней с даты предоставления Организатору данных для оформления и выдачи приза**.

Организатор: ООО «Вайт Тревел», при поддержке ПАО «Авиакомпания Ютэир».

Правила участия на сайте www.sngb.ru

* Пять призовых авиабилетов, по каждому из которых предоставляется бесплатный перелет (туда и обратно) на одно лицо по любому направлению внутри России в экономическом классе на регулярных рейсах авиакомпании ПАО «Авиакомпания Ютэир». Определение победителей осуществляется методом случайной выборки в отношении номеров заказов участников.Билет может быть оформлен только на участника, признанного победителем. Перелет должен быть осуществлен до 01 июня 2022 г. (вкл.).

**Допустимый срок предоставления Организатору данных, необходимых для оформления призового авиабилета – не позднее 14 календарных дней с даты размещения информации о подведении итогов Акции на сайте www.sngb.ru.