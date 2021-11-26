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​Корпоративным клиентам Райффайзенбанка доступен импортный агентский факторинг

Райффайзенбанк развивает услугу импортного агентского факторинга

​Корпоративным клиентам Райффайзенбанка доступен импортный агентский факторинг
Фото: Райффайзенбанк

Теперь российские компании, импортирующие товары и услуги иностранных поставщиков, могут получать их на условиях отсрочки платежа, без кредитной нагрузки и транзакционных расходов на оформление сделки. Это дает бизнесу возможность гибко управлять оборотом, расширять пул поставщиков, выполнять в срок платежные обязательства, управлять отсрочкой, снижать валютные риски и при необходимости быстро увеличивать объемы закупок в зависимости от рыночной ситуации.

Компания-импортер заключает контракт и получает счет за поставляемый товар от поставщика-нерезидента. В традиционных схемах расчета оплата производится с авансом или с небольшой отсрочкой. Такие условия выгодны для поставщика, но не для покупателя: покупателю необходимо отвлекать денежные средства из оборота, чтобы отплатить счет, еще до полной реализации поставляемого товара. Импортный агентский факторинг позволяет изменить сценарий оплаты: покупатель после подписания соглашения с банком направляет счет на оплату в банк и получает дополнительную отсрочку платежа на срок до 360 дней. Оплату счета поставщику осуществляет банк, при этом покупатель снижает издержки на проведение расчетов по импортным операциям и может получить дополнительную выгоду от поставщиков за более раннюю оплату поставляемого товара.

«Услугами импортного агентского факторинга Райффайзенбанка уже воспользовались компании из сферы металлоснабжения и IT. Мы видим высокий интерес к этому продукту со стороны компаний и будем развивать его для того, чтобы наши клиенты продолжали получать лучший сервис на рынке», — отметил Илья Шаталов, руководитель направления по работе с крупными компаниями Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.


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Сегодня в 12:10, просмотров: 249, комментариев: 0
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