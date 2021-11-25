Райффайзенбанк предлагает бесплатное обслуживание кредитной карты «Кэшбэк на всё» на весь срок её действия. Акция доступна для клиентов банка, которые на 1 ноября не являлись держателем карты «Кэшбэк на всё», а также для новых клиентов, которые оставят заявку до 30 ноября 2021 года включительно.

«Карта „Кэшбэк на всё“ удобна для ежедневных трат, поскольку позволяет получать кэшбэк 1,5% сразу рублями за любые покупки. Не нужно выгадывать отдельные категории, запоминать правила и копить баллы. У карты нет ограничений по минимальной и максимальной сумме трат», — рассказала Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе

Подробнее о правилах акции можно узнать на сайте. Оформить карту можно по ссылке.