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​«Маленькие радости для врачей»: югорские энергетики поддержали Всероссийскую акцию

Работники «Россети Тюмень» подарили подарки медикам Нягани и Нефтеюганска

​«Маленькие радости для врачей»: югорские энергетики поддержали Всероссийскую акцию
Фото: Россети Тюмень

В России не сбавляет обороты акция «Маленькие радости для врачей». Она направлена на на поддержку медиков, которые ежедневно спасают жизни людей в больницах и коронавирусных госпиталях. Участие во Всероссийской акции приняли и работники «Россети Тюмень». Волонтеры передали сладкие подарки сотрудникам Няганской окружной больницы и Нефтеюганской городской станции скорой медицинской помощи, которые ежегодно помогают порядка 55 тысячам человек.

«В рамках акции энергетики на собственные средства закупили и презентовали медикам сладкие подарки в знак внимания и уважения к их работе. В Няганскую окружную больницу, в которой развернут ковидный госпиталь, активисты отвезли кофе и наборы свежих фруктов, а медперсоналу Нефтеюганской станции скорой помощи передали чай, кексы домашнего приготовления и пироги. Как отметил один из участников акции, заместитель директора филиала «Россети Тюмень» Энергокомплекс Руслан Янкевич, эти подарки – символ искренней благодарности энергетиков главным борцам с коронавирусной инфекцией», - рассказали в пресс-службе компании.

В медучреждениях трудятся более 1 300 специалистов. Бригады единственной в Нефтеюганске станции скорой помощи за сутки совершают по 120 выездов. «Сегодня мы работаем в режиме повышенной нагрузки. И такие сюрпризы, безусловно, радуют медицинских работников. Внимание общества подчеркивает значимость и важность нашего непростого дела», – поделилась исполняющая обязанности главного врача Нефтеюганской городской станции скорой медицинской помощи Ирина Сковбель.

Энергетики принимают активное участие в мероприятиях социальной направленности. Работники «Россети Тюмень» ежегодно поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны, участвуют в различных всероссийских и городских социальных акциях.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.

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Сегодня в 12:29, просмотров: 112, комментариев: 0
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