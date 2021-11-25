Жители городов Югры могут передавать данные счетчиков через СберБанк Онлайн

Жители городов Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Лангепаса, Мегиона, Урая и Нижневартовского района теперь могут передавать данные счетчиков через СберБанк Онлайн. Совершать платеж за услуги при этом не требуется.

Операцию можно выполнить, зайдя в раздел «Платежи» мобильного приложения или веб-версии СберБанк Онлайн, выбрать раздел «Дом», затем «Квартплата», найти нужную организацию и кликнуть на услугу «Передать показания счётчиков». Сервис также доступен из карточки совершённого ранее платежа за ЖКУ, которую можно найти в личном кабинете в истории операций. Новым сервисом уже воспользовались более 3 000 югорчан.

Ольга Ющенко, заместитель управляющего Югорским отделением Сбербанка:

«Показания счётчиков можно передавать в любое удобное время суток вне зависимости от даты платежа за коммунальные услуги. Данные приборов учёта поступят поставщику услуг и будут занесены в его информационные системы автоматически. Пользователям сервиса больше не потребуется обращаться в управляющую компанию лично или по телефону, чтобы проинформировать о расходах воды, электричества или тепловой энергии - это существенно экономит время клиентов».

Сейчас с помощью сервиса можно передать показания приборов учета следующим управляющим компаниям и расчетным центрам ХМАО-Югры: ООО УК «За ручьем» (г.Сургут); ООО «Юграэнерго» (г.Ханты-Мансийск); ООО «НЭСКО», ООО «Данко» (г.Нижневартовск); .ООО «Доверие» (г.Лангепас); ООО «РИЦ» (г.Белоярский), ООО «Торговый дом Пип» (г.Урай); МУП «Федоровский ЖКХ» (пгт.Федоровский); МУП «Тепловодоканал» (г.Мегион); МПК «Излучинское коммунальное хозяйство» (Нижневартовский район). Список подключенных к сервису организаций будет расширяться.