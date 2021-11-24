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​Сбербанк в Ханты-Мансийске подписал соглашение о сотрудничестве с «Союзом строителей Югры»

Югорское отделение Сбербанка и «Союз строителей Югры» договорились о сотрудничестве

​Сбербанк в Ханты-Мансийске подписал соглашение о сотрудничестве с «Союзом строителей Югры»
Фото: Сбер

Югорское отделение Сбербанка и саморегулируемая организация «Союз строителей Югры» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает регулировать вопросы, связанные с реализацией перспективных и взаимовыгодных проектов, экономических программ и целевых планов. «Союз строителей Югры» объединяет 900 организации, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Сбербанк готов обеспечить комплексное обслуживание для членов Союза строителей Югры. Мы договорились, что каждому участнику союза для проведения индивидуальной консультации по использованию банковских продуктов будет назначен персональный менеджер. Это позволит более качественно предоставлять банковские услуги и новые финансовые инструменты нашим клиентам».

Олег Алчинов, генеральный директор СРО «Союз строителей Югры»:

«Основная цель деятельности Союза - повышение качества осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, а также обеспечение исполнения членами Союза обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов. Предоставление организациям строительного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры современных банковских технологий и новых финансовых инструментов в соответствии с соглашением, окажет положительное влияние на повышение качества и обеспечение безопасности строительства».

Сбербанком в Югре открыты кредитные линии ведущим застройщикам округа. С начала 2021 года профинансировано 24 строительных проекта общей площадью 322 тыс. кв.м. в сумме 13,6 млрд руб.


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Сегодня в 11:52, просмотров: 82, комментариев: 0
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