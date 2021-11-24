С 1 ноября 2021 года максимальная ставка по накопительному счету «На каждый день Старт» выросла до 7% годовых.

Новая ставка доступна для счетов, открытых после 7 сентября 2021 года, и распространяется на сумму до 5 млн рублей. Свыше этой суммы ставка доходности составит 4% годовых. Новая ставка будет действовать до конца 2021 года.

«Накопительный счет — это простой способ управлять деньгами каждый день, получая процент на остаток. На нем удобно держать средства для повседневных и непредвиденных расходов. Также он помогает при инвестировании — переводить средства на брокерский счет можно постепенно, при этом деньги будут работать и приносить доходность и в этот период», — отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.