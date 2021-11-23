Ставки для программ «Ипотека с господдержкой 2020» и «Госсубсидия для семей с детьми» снижены

Райффайзенбанк снижает ставки для программы «Ипотека с господдержкой 2020» до 5,99% и по программе «Госсубсидия для семей с детьми» до 5,19%. Новые тарифы вступают в силу с 22 ноября.

Для обеих программ с госсубсидией необходимый первоначальный взнос — не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. А максимальный срок кредита — 30 лет.

На семейную ипотеку могут претендовать граждане России, у которых родился ребёнок в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года, или семьи, в которых есть несовершеннолетний ребёнок с особенностями развития. В рамках программы можно получить жилищный кредит на покупку квартиры в новостройке не только напрямую у застройщиков, но и у любых юридических и физических лиц при условии переуступки договора долевого участия. Созаемщиками по кредитному договору могут выступать официальные или гражданские супруги. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн рублей в других регионах страны.

«Ипотека с господдержкой 2020» распространяется на приобретение строящегося или готового жилья от застройщика. Кредитованию подлежат квартиры в домах из списка одобренных банком. Максимальная сумма займа — 3 млн рублей.

«Хочу напомнить, что по ипотеке полагается два налоговых вычета. Первый — 13% от стоимости покупки жилья, но не более чем с 2 млн рублей, то есть можно вернуть максимум 260 тысяч. Второй вычет — 13% от ипотечной ставки, выплаченной банку. Здесь также есть ограничение по сумме: не более чем с 3 млн рублей, то есть максимум вернуть можно 390 тысяч. Деньги можно получить, когда на руках будут акт приема-передачи квартиры и права собственности. Каждый из супругов может подать документы на налоговый вычет, таким образом удвоить выплату с покупки квартиры, но при этом с процентов по ипотеке — нет. Налоговым вычетом с покупки недвижимости можно воспользоваться несколько раз, в случае, если после первого приобретения недвижимости вернули не максимально возможную сумму — остаток лимита сохраняется. Однако с оплаты процентов по ипотечному кредиту возможно вернуть часть налоговых средств только один раз в жизни, даже если выплата не была максимально возможной — остаток в этом случае не сохраняется», - добавляет Наталья Анацкая, директор офиса Райффайзенбанка в Сургуте.