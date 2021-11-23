На участке нефтепровода в Югре заменили вдольтрассовую линию электропередачи

АО «Транснефть – Сибирь» завершило работы по замене 143 км вдольтрассовой линии электропередачи ВЛ-10 кВ на участке магистрального нефтепровода (МН) Красноленинская – Шаим – Конда в рамках программы технического перевооружения.

В ходе работ по техперевооружению, которые проводились в течение 2021 года, специалисты заменили 14 пунктов контроля и управления на двухтрансформаторные, 14 автоматических пунктов секционирования, обеспечивающих бесперебойное электроснабжение потребителей.

Смонтирован и подключен пункт автоматического регулирования напряжения для поддержания требуемой величины на удаленных от источника точках электропотребления. Также установлены индикаторы короткого замыкания, позволяющие оперативно определять места повреждения на ВЛ, применена полимерная подвесная изоляция. Для защиты от грозового перенапряжения ВЛ оснащена длинно-искровыми разрядниками. Вдольтрассовая линия электропередачи введена в эксплуатацию согласно графику.

Мероприятия по повышению надежности объектов вдольтрассовой линии электропередачи АО «Транснефть – Сибирь» проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО «Транснефть» и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности. Применение современного энергоэффективного оборудования позволит обеспечить его отказоустойчивость и, соответственно, повысить надежность и безопасность транспортировки нефти по нефтепроводу Красноленинская – Шаим – Конда.