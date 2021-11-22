Новый сервис по подсчету доходов от курсовой разницы стал доступен в онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка

Предприниматели теперь могут легко считать доходы от курсовых разниц при конвертации валюты, чтобы учитывать налоги по ним. Новый сервис стал доступен в онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка.

Теперь учет разницы между обменным курсом банка и ЦБ происходит автоматически. Предприниматель сразу видит, какая сумма учитывается как доход. Это значительно упрощает расчет налогов.

«Доход, полученный от курсовых разниц, облагается налогом. И его учет может занимать много времени, особенно если предприниматель часто производит валютно-обменные операции. Поэтому мы добавили новую функциональность в сервис онлайн-бухгалтерии, который сразу показывают курсовую разницу и учитывает ее в налоговой базе для последующего расчета налога. Цифровые сервисы экономят время и делают ведение бизнеса проще», — отметила Мария Горенко, руководитель направления по развитию малого бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.