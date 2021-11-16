СНГБ и Visa объявляют о начале акции «Финансовый марафон»!

Как принять участие?

Шаг 1. Подтвердите участие в приложении СНГБ Онлайн: раздел «Платежи» - «Регистрация в конкурсе» - «Финансовый марафон» - «Зарегистрироваться».

или просто оформите карту Visa СНГБ, если у вас ее нет.

Шаг 2. Привяжите свою банковскую карту Visa к сервису бесконтактной оплаты Pay на своем смартфоне, совершите с помощью него покупки на общую сумму от 10 000 рублей и получите гарантированное вознаграждение – 300 бонусов/ миль,

и/ или

совершите покупки в сервисе «СНГБ-Маркет» приложения СНГБ Онлайн на общую сумму от 10 000 рублей и получите гарантированное вознаграждение – 500 бонусов/ миль.

Шаг 3. Верно ответьте на 3 вопроса викторины на сайте банка и получите возможность выиграть один из крупных призов:

3приза по 100 000 бонусов/ миль

5призов по 50 000 бонусов/ миль

Бонус для новых клиентов: получите гарантированное вознаграждение – 200 бонусов/ миль за совершение операций на общую сумму от 1 000 рублей при оплате услуг в разделе «Платежи» приложения СНГБ Онлайн (кроме переводов).

Период выполнения условий: с 15 ноября 2021 г. по 15 февраля 2022 г.

Период определения победителей: с 01 по 31 марта 2022 г.Определение победителей осуществляется методом случайной выборки.

Период вручения призов: с 01 по 30 апреля 2022.

Организатор – АО БАНК «СНГБ, при поддержке компании Visa.

Правила участия на сайте www.sngb.ru