Специалисты «Россети Тюмень» завершили реконструкцию высоковольтной линии электропередачи в центре Югры

Надежность энергоснабжения около десяти тысяч жителей Нефтеюганского района, компаний «Транснефть» и «РЖД» повысилась благодаря реконструкции высоковольтной линии электропередачи в центре Югры. Работу проведи специалисты «Россети Тюмень». Стоимость инвестиционного проекта составила более 238 млн рублей.

«Воздушная линия 110 кВ «Магистральная – Кинтус» обеспечивает транзит электроэнергии для компаний «Транснефть» и «РЖД», а также трех населенных пунктов Нефтеюганского района, поэтому модернизация проводилась без ограничения энергоснабжения потребителей. Для этого в ходе подготовительных работ энергетики построили временную линию электропередачи протяженностью 8,3 км», - рассказали в пресс-службе компании.

Энергетики завершили работу менее чем за полтора года. В процессе модернизации воздушной линии специалисты установили 66 новых опор, смонтировали сталеалюминевый провод, грозозащитный трос и волоконно-оптическую линию связи. Кроме того, специалисты обустроили 4 стационарных переезда через нефтемагистрали, что позволит оперативно обслуживать линию электропередачи без повреждения трубопроводов. Работы осложнялись труднодоступностью объекта, большая часть которого расположена среди болот. Для доставки к месту проведения работ персонала, оборудования и материалов энергетики использовали специализированную технику повышенной проходимости, а основные мероприятия проекта проводили до наступления периодов межсезонья.

Как отметила и.о. заместителя генерального директора АО «Россети Тюмень» по инвестиционной деятельности Елена Бакланова, реконструкция действующих линейных объектов не подразумевает изменения параметров электросетей и проводится для повышения надежности электроснабжения и качества передаваемой электроэнергии, а также для уменьшения затрат на обслуживание электросетевого комплекса.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

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