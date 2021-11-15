20 ноября сургутян приглашают на День ССТ. Это отличная возможность подобрать максимально подходящую квартиру за один визит в офис.

Время: с 10:00 до 18:00

Место: ул. Ивана Захарова 9/2, Александра Усольцева 25

В течение всего дня вы сможете получить подробную консультацию сразу по всем проектам компании в Сургуте: квартал «Булгаков», дом «ZIMA», дома «Азбука», «Клюква» и «Severin». Посмотреть все варианты планировок, выбрать лучшую для своей семьи и узнать о выгодных ипотечных программах. Для некоторых проектов будет доступна экскурсия на строительную площадку, обзор шоу-румов и готовых домов.

Только в этот день для всех участников действуют подарки от партнёров специальные предложения.

Подробности и предварительная запись по телефонам: +7 (3462) 27-08-32, +7 (3462) 77-95-89