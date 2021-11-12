«Россети Тюмень» подключили более трех тысяч потребителей в Тюменском макрорегионе за девять месяцев

Компания «Россети Тюмень» подключила к электрическим сетям более трех тысяч потребителей в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах за январь-сентябрь 2021 года. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период 2020 года. Суммарная мощность технологического присоединения за девять месяцев составила 148,4 МВт.

Большую часть новых потребителей, 87 процентов от общего числа выполненных договоров, составили физические лица. Их количество по сравнению с данными за тот же период прошлого года увеличилось более чем на треть и составило 2 669 человек. Количество подключенных юридических лиц составило 427 организаций и индивидуальных предпринимателей и в сравнении выросло почти на 40 процентов.

Отметим, что специалисты компании завершили работы по техприсоединению ряда социально значимых объектов. К электросетям подключены научный центр, две школы и детский сад в Тюменской области. Также в данном регионе компания присоединила к своей инфраструктуре 20 объектов здравоохранения, среди которых в основном фельдшерско-акушерские пункты.

Самым масштабным реализованным проектом в ХМАО-Югре стал предназначенный для технологического присоединения объектов нефтегазовой отрасли энергоузел стоимостью более 2,6 млрд рублей, который обеспечит дополнительные мощности для активного освоения Эргинского нефтяного кластера.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.