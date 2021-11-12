16+
Логотип Сиапресс
USD  71,1964   EUR  81,6552  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Сбербанку — 180 лет: от одного клиента к ста миллионам

Сбербанк отмечает свой 180-летний юбилей

​Сбербанку — 180 лет: от одного клиента к ста миллионам
Фото: Сбер

Сегодня Сбербанк отмечает свой 180-летний юбилей. В 1841 году император Николай I утвердил устав первых сберкасс — «по уважению пользы, которую они могут приносить как в хозяйственном, так и в нравственном отношении». Начав свою историю с маленькой санкт-петербургской сберкассы, работавшей всего один день в неделю, Сбербанк превратился в Сбер — вселенную сервисов, доступных в любое время в любой точке земли. Сегодня число частных клиентов банка превышает 100 млн человек, корпоративных — 3 млн.

В свой день рождения Сбер благодарит всех своих клиентов, отдаёт дань уважения тем, кто работал в банке и делал его мощнее год от года, тем, кто верит в него, любит Сбер и гордится его успехами.

История Сбера — это история страны и различных её поколений. Небольшие сбережения первых вкладчиков трансформировались в миллионные вложения, которые шли на строительство Транссиба, флота, мостов, транспортных артерий, соединявших самые дальние уголки нашей страны. Сберегательные кассы открывались даже в школах, они были на крейсерах «Варяг» и «Аврора», стали основой финансовой системы государства.

Этот принцип сохранился и в советское время, когда «недели» и «месячники» сбережений привлекли в годы первых пятилеток десятки миллиардов рублей для народных строек. А в годы Великой Отечественной войны именно через сберкассы люди отдавали свои накопления на помощь фронту и подписывались на военные займы: великая Победа ковалась и на фронте, и в тылу. Сбер хранит память об этом суровом времени и склоняет голову перед ветеранами.

Сбербанк учился и менялся вместе со временем и всегда стремился предвосхищать потребности своих клиентов, действуя на опережение. И если первая сберкасса в Санкт-Петербурге стала точкой отсчёта Сбербанка, то СберБанк Онлайн стал объединяющим звеном для вселенной финансовых и нефинансовых сервисов экосистемы Сбера. Сегодня мы вместе с клиентами и всей страной боремся с пандемией, развиваем телемедицину, создаём новые возможности для бизнеса, противостоим мошенникам, вкладываемся в зелёную экономику, содействуем в цифровой и AI-трансформации государства благодаря внедрению самых современных технологий и реализуем многие другие социально значимые проекты. Мы помним свою историю и, несмотря на почтенный возраст, остаёмся молодой и амбициозной компанией. В нашу ДНК заложена великая цель — делать жизнь людей лучше, помогая им реализовывать устремления и мечты.

Сейчас Сбер входит в число ведущих финансовых институтов мира и быстро превращается в технологического гиганта, развивая экосистему нефинансовых продуктов и сервисов для помощи частным и корпоративным клиентам в широком спектре жизненных ситуаций. Мобильное приложение СберБанк Онлайн насчитывает свыше 72 млн пользователей в месяц, а филиальная сеть банка в России — порядка 14 тыс. офисов.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:30, просмотров: 58, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Роскомнадзор ищет секс и мат в кино 1776
  2. ​Светлый путь. Вопросы архитектурно-художественного освещения моста в Сургуте // ONLINE 1184
  3. ​Сургутяне заинтересовались прививочными турами в Европу 1124
  4. ​Югра займет у федерального бюджета 14 миллиардов рублей на второй мост через Обь. Всего он будет стоит больше 60 миллиардов 1095
  5. Максим Слепов: «Даже недельные ограничения в Югре дали свои плоды — мы вышли на плато четвертой волны коронавируса» 1000
  6. Власти узаконят QR-коды на федеральном уровне 932
  7. Лукашенко пригрозил перекрыть транзит российского газа в Европу 885
  8. ​Айтишники из Югры могут попасть в команду МТС 813
  9. ​В Utair ищут способы внедрить систему QR-кодов 800
  10. Лжемебельщик из Лангепаса не платил алименты и украл бензопилу 783
  1. ​Порочная спираль недоверия 5249
  2. ​Из-за самолечения жители Нижневартовска чаще попадают госпиталь 4995
  3. ​Зрелище не для слабонервных: югорский врач показал последствия ковида 4635
  4. Аферистка из сайта знакомств умыкнула у вартовчанина пять тысяч 4289
  5. Сургутские общественники оказались против приезда Инстасамки 4041
  6. ​Хохлову — миллиард. Россиянин подал в суд на «Металлику» 3852
  7. ​Россияне при заражении коронавирусом лечатся антибиотиками дома. Можно ли так делать? 2792
  8. Сургутянка родила на дому: ей помогала скорая помощь 2578
  9. Бойцы сургутского ОМОНа стали героями фильма 2490
  10. В Нижневартовске столкнулись автобус и эвакуатор // ВИДЕО 2469
  1. ​Нефтеюганцы увезли украденные батареи на угнанной «Ладе» 9614
  2. ​В Нефтеюганске вынесли приговор главарю банды за попытку ограбить Роснефть 8724
  3. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 8487
  4. ​Напилась и не сдержала эмоций: югорчанка приревновала мужа и убила его 8448
  5. ​В Нефтеюганске подвал жилого дома заливает фекалиями. Коммунальщики открыли дверь, чтобы проветрить 8430
  6. ​Покуда жив-здоров... 8201
  7. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 7021
  8. ​Легковушка влетела под фуру на трассе под Нефтеюганском, погиб человек 6873
  9. ​Гендиректор главной строительной компании Нижневартовска покидает пост из-за разногласий с акционерами 6603
  10. ​В Нижневартовске фанатки напали на экс-участницу шоу «Пацанки» 6477

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика