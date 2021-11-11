Сбербанк открыл девелоперской компании «Северные строительные технологии» кредитную линию на сумму 902 млн рублей до сентября 2024 года для строительства дома комфорт-класса «Зима» жилого комплекса «4 сезона». Это финальный дом в комплексе с новыми функциональными планировочными решениями. Проектом предусмотрен большой закрытый двор, собственный бульвар, видеонаблюдение, дизайнерские подъезды и подземный паркинг, а рядом с комплексом расположены два детских сада и школа.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:«ССТ» возводит совместно со Сбербанком уже не первый дом в Югре. В 2021 году Сбербанк выступил финансовым партнером в жилых комплексах «Булгаков», «Клюква», «Себур». Мы рады, что продолжаем эффективное сотрудничество с нашим давним партнером – компанией ССТ, и финансируем строительство качественного и современного жилья в Югре».

Дом «Зима» ЖК «4 сезона» помимо финансирования получил аккредитацию Сбербанка. Покупатели квартир в аккредитованных домах могут воспользоваться ипотекой от Сбербанка без поручителей и с минимальным пакетом документов. Ставка по ипотечному кредиту составляет от 5%.

Вачаган Мовсисян, генеральный директор ООО «Северные Строительные Технологии»: «Три дома в «4 сезона» уже введены в эксплуатацию и полностью заселены. Они также реализовывались с участием Сбербанка. После окончания строительства дома «Зима» комплекс будет завершен. Аккредитация ведущего банка – это не только знак качества проекта и доверия к компании, но и возможность ускоренного рассмотрения заявки на ипотечный кредит для клиентов. Для нас это важно».

С начала года Югорское отделение Сбербанка аккредитовало шесть объектов компании ССТ по всей территории округа.