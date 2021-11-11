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​ВТБ увеличил выдачу кредитов наличными в Югре в два раза

За десять месяцев клиенты ВТБ в ХМАО оформили более 20 тыс. потребительских кредитов

​ВТБ увеличил выдачу кредитов наличными в Югре в два раза
Фото: ВТБ

За десять месяцев клиенты ВТБ в Ханты-Мансийском автономном округе оформили более 20 тыс. потребительских кредитов на сумму 19 млрд рублей, что почти в два раза превышает значения за январь-октябрь 2020 года.

В этом году кредиты наличными стали одним из самых востребованных продуктов у населения. В октябре выдачи банка в ХМАО в этом сегменте составили более 2 млрд рублей, это вдвое выше показателя октября прошлого года.

В целом по стране за десять месяцев клиенты ВТБ оформили более 1,3 млн потребительских кредитов на сумму свыше 1,09 трлн рублей, что на 70% превышает значения за январь-октябрь 2020 года. Это рекордный объем продаж за всю историю банка. Сегодня каждый пятый кредит на рынке выдается ВТБ.В октябре банк предоставил кредиты наличными на 106 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает показатель октября прошлого года.

Портфель по кредитам наличными ВТБ превысил 1,8 трлн рублей, показав рост с начала года более чем на 20%.

Клиенты ВТБ увеличивают спрос на кредиты в цифровых каналах, которые позволяют получить финансирование быстрее и без лишнего посещения офиса. Доля кредитов наличными, выданных ВТБ дистанционно, в октябре составила 46%, увеличившись за год более чем на 10 п.п.

«Серьезный рост рынка потребкредитования мы отмечаем со второго квартала. Восьмой месяц подряд объем продаж превышает 100 млрд рублей. Ежемесячно объемы выдач увеличиваются более чем в 1,5 раза в сравнении с аналогичными периодами 2020 года. Высокий спрос со стороны наших клиентов сохранится, до конца года мы рассчитываем выдать в общей сложности 1,3 трлн рублей. Для нас крайне важно учитывать комфортную долговую нагрузку заемщиков, обеспечивая их средствами для решения любых финансовых вопросов, но при этом не допуская закредитованности граждан», - комментирует Евгений Благинин, начальник управления «Потребительского кредитования» ВТБ.

Кредит наличными в ВТБ доступен в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей на любые цели сроком до семи лет по ставке от 5,9% годовых с учетом программы страхования. Оформить заявку клиенты могут на сайте банка или в мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.


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Сегодня в 17:17, просмотров: 149, комментариев: 0
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