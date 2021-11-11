Контроль бесперебойной работы оборудования организовали «Россети Тюмень»

«Россети Тюмень» организовали контроль бесперебойной работы оборудования, отвечающего за электроснабжение более 20 предприятий малого и среднего предпринимательства в промышленной зоне Когалыма, где расположены заведения питания, центр здоровья и отдыха, станции техобслуживания, автотранспортные предприятия и несколько сетевых торговых компаний.

Здесь прошли испытания электроустановок комплектной трансформаторной подстанции — специалисты компании оценили степень износа оборудования. Это позволит им при первой необходимости провести качественный ремонт или обслуживание для бесперебойного электроснабжения предприятий МСП. Также в ближайшее время сотрудники энергокомпании проложат новую кабельную линию, установят автоматические выключатели и смонтируют узел учета для подключения нового предпринимателя.

«Опыт компании в обслуживании энергооборудования 0,4–110 кВ позволяет нам оказывать услуги на высоком уровне в рамках единой технической политики ПАО «Россети». Нашей основной задачей является надежное электроснабжение потребителей независимо от их величины», – прокомментировал и. о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг «Россети Тюмень» Дмитрий Вялков.

Компания «Россети Тюмень» активно развивает нетарифные направления деятельности, в том числе техническое обслуживание стороннего энергооборудования, в трех регионах УрФО: Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. Ранее когалымские энергетики приняли на обслуживание электросетевой комплекс, обеспечивающий электроэнергией навигацию на аэродроме Когалыма, и океанариум мирового уровня в спортивно-культурном комплексе «Галактика».

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

Филиал Когалымские электрические сети образован в 1987 году. В обслуживании филиала находятся 37 подстанций, установленной мощностью 2417 МВА, два переключательных и один секционирующий пункты 110 кВ. Общая протяженность воздушных линий электропередачи 110 кВ по цепям 1891 км. Объем передаваемой электроэнергии – около 7,5 млрд кВт*час в год. В зоне ответственности находятся частично территории Сургутского, Нефтеюганского, Нижневартовского районов ХМАО-Югры, а также города Когалым, Покачи, Лангепас. Основными потребителями электрической энергии являются ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ООО «Газпром трансгаз Сургут», АО «Транснефть Сибирь», ООО «ЛУКОЙЛ-АИК», АО «ЮРЭСК», АО «ЮТЭК-РС».

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