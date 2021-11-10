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Квартал «Булгаков»: квартиры для тех, кто хочет получить от пространства максимум

Раскрываем все фишки планировок в финальном доме

Квартал «Булгаков»: квартиры для тех, кто хочет получить от пространства максимум
Фото: Булгаков

Что отличает финальный дом квартала «Булгаков» от других новых домов Сургута? Внешний вид, внутреннее убранство парадных и планировки. В чем их особенность, рассмотрим сегодня.

— Главная фишка квартир в финальном доме квартала, конечно, просторные кухни-гостиные. Утреннее чаепитие, приготовление ужина, отдых за чтением книг или семейный просмотр киноленты — благодаря зонированию этой комнаты, каждый в семье может заниматься разными делами, но быть рядом. А для приватного отдыха, работы и учебы — раздельные спальни детей и родителей.

— Во многих планировках дома есть альков — это ниша в стене, которую можно использовать для установки шкафа. Но также здесь будет прекрасно смотреться стильный открытый шкаф с аксессуарами под ваш интерьер. А если вы поклонник книг, в нише можно оборудовать мини-библиотеку.

— Отдать предпочтение рассветам или закатам? Тем, кто не готов на компромиссы точно подходит такая квартира-книга. Так мы называем квартиры, у которых окна выходят на две стороны. Как в этой студии с двумя спальнями площадью 71.88 м². Кстати, в ней есть и альков.

— Вариант квартиры с гардеробной комнатой оценят те, кто тщательно подходит к выбору образов — все вещи будут собраны в одном месте. Создать образ для офиса или вечернего мероприятия можно в считанные минуты. Какая женщина откажется от такого?

— В самой большой квартире дома III квартала «Булгаков», студии с тремя спальнями площадью 87,37 м², помимо окон на две стороны, приватных комнат для всех членов семьи, двух санузлов и гардеробной есть уникальная анфилада.

И последнее — для любителей созерцать городские панорамы — в квартирах предусмотрены лоджии с панорамным остеклением. Представляете, какие виды открываются с верхних этажей этого шестнадцатиэтажного дома? Есть чем вдохновляться.

Жить в таком месте — особенное удовольствие. Успейте и вы стать жителем квартала «Булгаков»: в продаже квартиры финального дома.

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Сегодня в 18:36, просмотров: 168, комментариев: 0
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