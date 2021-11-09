Новая функция в приложении СНГБ Онлайн поможет вам рассчитать свой кредитный потенциал: максимально возможную сумму кредита и размер ежемесячного платежа.
Оцените свои шансы на получение кредита заранее и получите ответы на следующие вопросы:
§одобрит ли банк Вам кредит;
§на какую сумму можно рассчитывать, срок и условия;
§какой будет размер ежемесячного платежа по кредиту.
Как рассчитать свой кредитный потенциал:
1.В мобильном приложении СНГБ Онлайн откройте вкладку «Продукты».
2.Выберите сервис «Открыть кредит» в разделе «Кредиты» и нажмите кнопку «Кредитный потенциал».
3.Введите необходимые данные – вид, срок кредита и дополнительные параметры при необходимости.
4.Рассчитайте возможную сумму кредита, подайте заявку онлайн и ожидайте решения банка.
Подробнее на сайте Банка.