Районное нефтепроводное управление «Стрежевой» АО «Транснефть – Сибирь» завершило работы по реконструкции участка магистрального нефтепровода (МН) Александровское – Анжеро-Судженск в Томской области, в том числе подводный переход через реку.

Работы проводились с ноября 2020 года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов предприятия. Цель – повышение надежности путем замены дефектных участков, обеспечение промышленной и экологической безопасности в процессе эксплуатации МН.

Специалисты заменили участок трубопровода протяжённостью 3,1 км диаметром 1020 мм и толщиной стенки 14 мм. В том числе реконструкция включала замену трубы на подводном переходе МН через реку Стерлядка. Протяженность перехода составила около 150 м. Глубина русла реки в месте пересечения с трубопроводом - 2 м, ширина – 48 м.

По завершении строительно-монтажных работ проведены внутритрубная диагностика и гидравлические испытания нового участкана прочность и герметичность трубопровода, подтвердившие отсутствие отклонений. Также проверено состояние изоляционного покрытия реконструированного участка, после чего труба была уложена в существующую траншею. Ранее действовавший участок трубопровода демонтирован.

Кроме того, специалисты выполнили замену запорной арматуры на камере пуска- приема средств очистки и диагностики, провели работы пообеспечению электрохимзащиты трубопровода, в том числе была смонтирована двухтрансформаторная блочная комплектная трансформаторная подстанция, выполнена замена ВЛ-6 кВ и ВЛ-10 кВ.

Строительно-монтажные работы проведены с соблюдением всех требований природоохранного законодательства РФ и в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности и производственного контроля. Реконструированный участок подключен к системе МН Александровское – Анжеро-Судженск, введен в эксплуатацию и функционирует в штатном режиме.