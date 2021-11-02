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​Система дистанционного банковского обслуживания «СНГБ Онлайн бизнес»

Система «СНГБ Онлайн бизнес» позволяет Клиенту проводить операции и получать информацию о своих счетах без посещения банка

​Система дистанционного банковского обслуживания «СНГБ Онлайн бизнес»
Фото: СНГБ

Система «СНГБ Онлайн бизнес» позволяет Клиенту проводить операции и получать информацию о своих счетах без посещения банка с использованием персонального компьютера или мобильного устройства с операционными системами Windows, Mac OS, Android или ios.

Для работы c системой необходимы лишь выход в интернет, мобильная связь, или, в случае использования электронной подписи, устройство РуТокен ЭЦП2, содержащее ключ электронной подписи (полученный в банке при подключении).

В период с 01.11.2021 по 31.12.2021 (включительно) комиссия за первоначальное создание ключа электронной подписи с выдачей защищенного внешнего ключевого носителя, в том числе при переходе Клиента с незащищенного ключевого носителя на использование защищенного, составляет 999 рублей*.

Преимущества системы:

  • поддержка работы на различных браузерах (в том числе браузер Safari на Mac OS);
  • поддержка работы на мобильных устройствах;
  • отсутствие необходимости установки сложных программ;
  • удобный и интуитивно понятный интерфейс;
  • простота использования за счет применения web-технологий;
  • не требует обслуживания, установки обновлений, резервирования – информация хранится непосредственно на банковском сервере;

§передаваемые с помощью системы данные защищены от подделки и нежелательного просмотра при помощи современных средств криптозащиты информации.

Подробнее в офисах СНГБ или на сайте.

* Под первоначальным созданием ключа электронной подписи понимается создание ключа(-ей) для начала работы в системе «СНГБ Онлайн Бизнес» / «СНГБ мобильный Онлайн Бизнес», а также создание ключа(-ей) электронной подписи при переходе Клиента с незащищенного внешнего ключевого носителя на использование защищенного внешнего ключевого носителя. По завершении акции комиссия за услугу составит 1 850 рублей. Комиссия взимается за создание каждого ключа электронной подписи.


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Сегодня в 14:56, просмотров: 190, комментариев: 0
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