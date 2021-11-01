Банк Уралсиб повысил ставки в рублях по вкладам «Доход», «Доход. Приоритет», «Доход. Статус», «Комфорт», «Комфорт. Приоритет», «Комфорт. Статус» на сроке 541-731 дней. Также на все сроки повышены процентные ставки по вкладам и накопительным счетам вида «Premium»/«Premium Sport» и «Прайвет».

Наибольшая ставка в депозитной линейке предлагается по срочному вкладу «Удачный старт»* – 7,7% годовых при сроке размещения 3 года. Вклад могут оформить клиенты, которые до момента его открытия не являлись клиентами Банка Уралсиб, либо «неактивные» клиенты (соответствующие критериям, указанным в тарифах).

Минимальная сумма вклада «Удачный старт» составляет 2 млн рублей. Он может быть размещен на сроки 181 или 1100 дней. Процентные ставки: 181 день – 6,0% годовых, 1100 дней – 7,7% годовых. Открыть вклад можно в любом офисе банка в рамках пакета услуг «Premium»/«Premium Sport», «Прайвет».

Подробную информацию и полные условия по вкладам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Условия действительны на 01.11.2021г. Доступен для открытия новым либо неактивным клиентам – физическим лицам (неактивным клиентом считается существующий клиент Банка, у которого за предыдущие 1825 дней (до момента открытия Вклада) не было новых открытых кредитных продуктов, дебетовых и/или кредитных карт, инвестиционных, страховых продуктов; не было финансовых операций по счетам Клиента, проведенных по инициативе Клиента; объем денежных средств, размещенных в срочных вкладах или счетах, не превышал в течение указанного периода сумму в 100 000 руб.). Минимальная сумма срочного Вклада (депозита) «Удачный старт» 2 000 000 рублей. Размер процентной ставки зависит от срока Вклада. Процентные ставки (годовых): 181 день – 6,0%, 1100 дней – 7,7%. По вкладу дополнительные взносы, расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока Вклада, проценты при выплате перечисляются на отдельный счет. При досрочном востребовании Вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Продление невостребованного Вклада осуществляется автоматически на следующих условиях: срок – аналогично первоначальному сроку Вклада «Удачный старт», ставка определяется ставкой по вкладу «Доход» соответствующего срока, установленной для вкладов, открываемых при личной явке в офис Банка, и действующей на дату продления Вклада. Вклад доступен для открытия в офисах Банка в рамках Пакета услуг «Premium»/«Premium Sport», «Прайвет». Подробная информация по условиям вклада на сайте Банка www.uralsib.ru. Не является публичной офертой. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 30 от 10.09.2015.