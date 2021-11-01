Приводите в СНГБ друзей!

Продолжайте рекомендовать СНГБ друзьям и получайте бонусы!

Всего несколько простых шагов:

1. Предложите своему другу оформить карту Visa* Сургутнефтегазбанка.

2. При заполнении заявки на сайте или в мобильном приложении СНГБ Онлайн друг должен указать Ваш номер телефона в поле «Телефон друга».

3. Далее он совершает покупки картой на общую сумму от 5 000 руб. и 1000 бонусов/ миль начисляется Вам автоматически.



Оформить заявку https://www.sngb.ru/orders/newcard



Срок проведения акции: с 12 августа 2021 г. по 30 сентября 2022 г.

Организатор – АО БАНК «СНГБ, при поддержке – Visa.

* Кроме моментальных карт.